Almanya’dan kritik Rusya kararı: Petrol ve Gaz alımını sonlandıracak

Rusya'nın Ukrayna saldırısının Almanya'da yol açtığı değişim devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararının ardından, tarihi olarak nitelendirilen bir adımla askeri harcamalarını artırarak silahlanma kararı alan Almanya, enerji politikalarında da köklü değişikliğe gidiyor.

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya, Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığına son vermeyi hedefliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu hedef için belirlenen yol haritası hakkında, Almanya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde bugün başkent Berlin'de düzenlenen Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansında konuştu.

"Fiili ambargo" vurgusu

Putin'in Ukrayna savaşının jeopolitik ve güvenlik değerlendirmelerinde değişime yol açtığını söyleyen Baerbock, bu gelişmeler ışığında Rusya'nın petrol ve gazına olan bağımlılığı "tamamıyla sona erdirmeyi" hedeflediklerini vurguladı.

Önceki Alman hükümetlerini, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için gerekli adımları atmamakla eleştiren Bakan Baerbock, Rusya'dan petrol ve kömür alımlarına bu yıl, doğal gaz alımlarına da 2024'ün ortasında son vermeyi amaçladıklarını anlattı, "Bunu ulusal, adım adım, fiilen bir petrol ambargosu olarak nitelendirebilirsiniz" dedi.





"Enerji politikaları, güvenlik politikalarıdır"

Bununla birlikte Baerbock Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığın, diğer ülkelerin sırtından azaltılamayacağını savundu, küresel ısınma ile mücadele için de zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere yılda 100 milyar euro tahsis etme sözünü hatırlattı.





Annalena Baerbock, iklim krizinin yol açtığı zararların sınırlandırılması için tüm ülkeler ve dünyanın tüm bölgelerinin fosil enerjilerden bağımsız olmasının sağlanması gerektiğini belirtirken, ancak bu yolla güvenliği güçlendirilmesine katkı sunulabileceğini vurguladı.





Alman Hükümeti'nin, "değerlere dayanan dış ve enerji politikaları izleme" hedefine de vurgu yapan Baerbock, "Enerji politikaları güvenlik politikalarıdır" dedi.





Habeck: Fiyatlar ve enflasyon artacak





Konferansta Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de bir konuşma yaptı.





Ukrayna savaşının, geçmişte enerji alanında izlenen politikalarda yapılan "dramatik yanlışları" gözler önüne serdiğini söyleyen Habeck, Almanya'nın bizzat kendisini Rusya'ya bağımlı hale getirdiğini kaydetti.





Gelinen noktada, hem Almanya hem Avrupa'nın Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığına adım adım son vermek durumunda olduğunu vurgulayan Robert Habeck, kısa vadede bu sürecin fiyat artışı ve daha yüksek bir enflasyona yol açacağını, uzun vadede ise "doğru kararları alabilme olanağını" sunacağını belirtti.









"Bu savaşın sonuçlarını hafifletebilmek için sahip olduğumuz en iyi araçlar, yenilenebilir enerjilerin hızla yaygınlaştırılmasıdır" diyen Alman bakan, Rusya'nın Ukrayna saldırısının enerji dönüşümünü çok daha hızlandırma gerekliliğine yol açtığına işaret etti.





Tekeller ve otoriter eğilimler

Fosil enerjilerin her daim siyasi ve iktisadi tekeller oluşması eğilimini beraberinde getirdiği uyarısında bulunan Habeck, bunun otoriter eğilimlere de yol açtığını belirtti.





Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, yenilenebilir enerjilerde durumun çok farklı olduğuna işaret ederek, "Rüzgar çalınamaz, güneş kimseye ait değil" dedi.





Avrupa'nın en güçlü sanayisine sahip Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte Rus enerjisine bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.





Almanya savaş öncesinde, doğal gazının yüzde 55'ini, petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu.