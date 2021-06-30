Almanya devlete ait Facebook sayfalarını kapatıyor: Güvenli değil

Almanya’nın özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu, üst düzey bir yetkilisi; Facebook’taki devlet devlet kurumu sayfalarının kapatılmasını istedi. Facebook’un veri koruma konusunda güvenli olmadığı gerekçesiyle yapılan uyarıda, sayfalara yıl sonuna kadar süre verildi.







Almanya’da, özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu üst düzey bir yetkili, Facebook’taki kullanıcı bilgilerinin güvende olmadığını ifade etti. Açıklamayla birlikte devlete bağlı kuruluşların Facebook sayfalarının kapatılması istendi.





Facebook, daha önceleri de benzer konularla gündeme gelmiş, kurucu Mark Zuckerberg durumdan sorumlu tutularak suçlanmıştı. Kimi kullanıcı endişelenerek bu dönemlerde Facebook hesaplarını sildi. Aynı endişe, bu sefer Almanya’da hükümet kurumları için ortaya çıktı.





Federal Bilgi Koruma Komiseri Ulrich Kelber, Almanya’nın üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına Facebook hakkında uyarıda bulunduğu bir yazı gönderdi. Özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Kelber, platformun güvenli olmamasından dolayı devlete bağlı tüm Facebook hesaplarının kapatılmasını istedi.





Ulrich Kelber, gönderdiği yazıda bakanlıkların, devlet dairelerinin ve federal hükümet kuruluşlarının insanları bilgilendirmek için açtığı Facebook sayfalarının güvende olmadığını ifade etti. Platformun veri güvenliğini sağlamada yetersiz olduğunu vurgulayan Kelber, Facebook’un gerekli değişikliklere gitmemesi durumunda bu hesapların zorunlu olarak devlet eliyle kapatılacağını bildirdi.





Federal Bilgi Koruma Dairesi’nin benzer bir uyarıyı daha önce de yaptığını belirten Ulrich Kelber, platform yetkililerinin kullanıcı bilgilerinin korunması ve farklı platformlarda kullanılmasının engellenmesi konusunda yavaş hareket ettiğini ifade etti. Uyarı itibariyle söz konusu sayfaların kapatılması için hesap yönetimlerine 1 yıl süre verilecek. Bu süre içinde Facebook da gerekli adımları atmazsa, ocak ayından itibaren sayfalar zorla kapatılacak.