Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Kosova'ya ilave barış gücü askeri gönderecek /06 Ekim 2023 19:45

Almanya Kosova'ya ilave barış gücü askeri gönderecek

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü kararın kuzey Kosova'daki mevcut gerilimlerle hiçbir ilgisi olmadığını, Avusturya birliklerinin geri çekilmesini telafi etmek için takviye kararı alındığını vurguladı

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Euronews'te yer alan habere göre Almanya NATO'nun Kosova'daki barış misyonu KFOR'a katkı olarak önümüzdeki yılın nisan ayında yaklaşık 150 asker göndereceğini açıkladı.

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü kararın kuzey Kosova'daki mevcut gerilimlerle hiçbir ilgisi olmadığını, Avusturya birliklerinin geri çekilmesini telafi etmek için takviye kararı alındığını vurguladı.

Sözcü, ilave birliklerin KFOR'un toplam boyutunu artırmayacağını da sözlerine ekledi.  FOR misyonu kapsamında şu anda Kosova'da toplam yaklaşık 3 bin 400 asker bulunuyor.

Bakanlık verilerine göre Almanya'nın şu anda Kosova'da 71 askeri bulunuyor.

Bölgedeki gerilimin nisan ayından önce tırmanması durumunda bakanlığın nasıl tepki vereceği sorulduğunda Sözcü, "KFOR'daki güç dengesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar her zaman çok uluslu bir mekanizma ile alınır," ifadelerini kullandı.

Geçen ay Kosova güçleri ile silahlı Sırplar arasında yaşanan silahlı çatışma, Priştine'nin bağımsızlığını ilan etmesinden 15 yıl sonra etnik Sırpların çoğunlukta olduğu bölgede gerilimin tırmanacağı korkusunu artırdı.
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