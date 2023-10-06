Merkez Bankası Başkanı Erkan, Bakan Şimşek ile yurtdışında para arayacak

Şimşek, gelecek hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Marakeş’te fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle görüşecek.





Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı yatırımcı görüşmelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında gittiği New York’ta devam etti. Ardından Londra’ya hareket eden Şimşek, 4-6 Ekim’de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu. Şimşek, Londra’da toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, bu görüşmelerde aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100’ün üzerinde üst düzey yöneticiyle bir aray geldi.





Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye’nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program’daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye’deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.





Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş’te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye’yi temsilen katılacak olan Şimşek’in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Şimşek’e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.





Bold Medya'da yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ve ABD ziyaretlerinin ardından gittiği Londra’da toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi.Şimşek’e görüşmelerinin çoğunda eşlik eden Merkez Bankası Erkan, Meclis Plan Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda yurt dışından kendisine milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım teklifi geldiğini belirterek, “İstediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar” demişti.