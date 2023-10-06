Nobel Barış Ödülü, İranlı Narges Mohammedi’ye verildi

TR724'te yer alan habere göre Oslo’daki Norveç Nobel Komitesi başkanı Berit Reiss-Andersen, Mohammadi’nin, ‘İran’da kadınlara uygulanan baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüğünü teşvik etme mücadelesi nedeniyle’ onurlandırıldığını söyledi.



Yetkililer, Mohammadi’yi 2019’daki şiddetli protestoların kurbanı için düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra kasım ayında tutuklamıştı. Muhammedi’nin uzun bir hapis geçmişi, ağır cezalar ve davasının incelenmesi için uluslararası çağrılar var.