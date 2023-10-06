Samanyolu Haber /Dünya / Nobel Barış Ödülü, İranlı Narges Mohammedi’ye verildi /06 Ekim 2023 19:14

Nobel Barış Ödülü, İranlı Narges Mohammedi’ye verildi

İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammedi Nobel Barış Ödülü’nü kazandı. Mohammadi, 2019’daki şiddetli protestoların kurbanı için düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra kasım ayında tutuklanmıştı.

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TR724'te yer alan habere göre Oslo’daki Norveç Nobel Komitesi başkanı Berit Reiss-Andersen, Mohammadi’nin, ‘İran’da kadınlara uygulanan baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüğünü teşvik etme mücadelesi nedeniyle’ onurlandırıldığını söyledi.

Yetkililer, Mohammadi’yi 2019’daki şiddetli protestoların kurbanı için düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra kasım ayında tutuklamıştı. Muhammedi’nin uzun bir hapis geçmişi, ağır cezalar ve davasının incelenmesi için uluslararası çağrılar var.
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