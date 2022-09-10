Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, nitelikli iş gücü çekmek için vatandaşlığı kolaylaştıracak /10 Eylül 2022 10:18

Almanya, nitelikli iş gücü çekmek için vatandaşlığı kolaylaştıracak

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, birçok sektörde iş gücü açığıyla baş etmeye çalışıyor. Uzmanlar yaşanan iş gücü sıkıntısının ülkenin önümüzdeki yıllardaki ekonomik büyümesini tehdit edebileceği uyarısında bulunurken, soruna çözüm üretmeye çalışan hükümet vatandaşlık sürecini hızlandırmayı planlıyor.

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Euronews'in haberine göre, Almanya Çalışma Bakanlığı ülkesinin yurt dışından daha fazla nitelikli işçi çekebilmesi için göçmenlik için bürokratik engelleri azaltmak, vatandaşlık süresini kısaltmak ve çokuluslu vatandaşlığı kolaylaştırmak için yeni bir plan hazırladı.

Ekonomideki dijital değişimi, pandemiyi ve Ukrayna savaşının iş gücü piyasası için yeni zorluklara yaratan başlıca faktörler olarak tanımlayan hükümet çözümü göç yasasını modernize etmek ve eğitim imkanlarını iyileştirmekte görüyor.

"Birçok şirket için nitelikli iş gücü aramak "varoluşsal bir sorun" diyen Çalışma Bakanı Hubertus Heil bu eğilimin tersine çevirmek için "Almanya'nın nitelikli iş gücü için uluslararası rekabette cazip bir göçmen ülkesi" haline gelmesini sağlayacak yeni bir stratejik belge hazırladıklarını duyurdu.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck de stratejinin amacını "Göçe açık olmamız ve Almanya'nın ilginç ve yüksek nitelikli iş imkanlarıyla kozmopolit bir ülke olmasını teşvik etmemiz gerekiyor" ifadeleriyle özetledi.

Vatandaşlıkla ilgili hangi değişiklikler öngörülüyor?

Belgede göçmenlik için çerçeve şartların "yabancı nitelikli işçiler ve ailelerinin Almanya'da yaşamak ve çalışmak ister hale getirmek için" iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu kapsamda çoklu vatandaşlığa izin verilmesi ve vatandaşlığın kolaylaştırması planlanıyor.

Vatandaşlık başvurusu yapmak için ülkede yaşama süresi beş yıla düşürülecek, belirli uyum performansının tutturulması halinde ise bu süre üç yıl olacak.

İşverenler bu kolaylıkların yanı sıra yabancı işçilerden dil becerilerini zaten yoğunluk içindeki yetkili kurumlar tarafından doğrulanması zorunluluğunun da kaldırılmasını talep ediyor.

Kadın ve eğitim

Hükümet ayrıca iş piyasasına daha fazla kadın cezbetmek için vergi sisteminde iyileştirme yapmayı ve ülkedeki eğitimsel yapı yüzünden küçük çocukların bakımında geri kaldığı yuva ve kreş sayısını arttırmayı planlıyor.

Stratejide yer verilen bir diğer plan da işçilerin ileri eğitim ve öğrenim imkanlarından faydalanmasını teşvik etmek.

Yaşlanan nüfus sorunuyla karşı karşıya olan Almanya özellikle dijital alanlarda ve enerji dönüşümünde lider olabilmek için oldukça fazla iş gücüne ihtiyaç duyuyor

İstihdam Ajansı verilerine göre ağustos ayında 887 bin iş ilanı verildi. Bu sayı geçen yıla göre 108 bin artmış durumda.

Hükümetin sunduğu verilere göre ise 2026 yılında yaklaşık 240 bin nitelikli iş gücü eksiği oluşacak.

Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberaller'den oluşan koalisyon hükümeti strateji kapsamında gerekli yasal değişiklikleri önümüzdeki aylarda parlamentoya sunmayı planlıyor.
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