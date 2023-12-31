Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Savunma Bakan: Moldova, Gürcistan ve Baltık ülkeleri tehdit altında /31 Aralık 2023 17:25

Almanya Savunma Bakan: Moldova, Gürcistan ve Baltık ülkeleri tehdit altında

ABD’yi eleştiren Almanya Savunma Bakanı, Avrupa yeniden silahlanma sürecini hızlandırmalı açıklamasını yaptı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, yaklaşan askeri tehditler nedeniyle AB ülkelerinin ordularını yeniden silahlandırma sürecini hızlandırması gerektiğini söyledi.

ABD'nin politikasını eleştirerek Washington'un tüm bu süreçler yaşanırken dikkatini Hint-Pasifik bölgesine verdiğini söyleyen Alman bakan, "Biz Avrupalılar, kendi kıtamızda güvenliğin sağlanmasına daha aktif şekilde katılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki çatışma koşullarında birliklerini desteklemek için silah üretimini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Alman Bakan, hiçbir kanıt sunmadan Rusya'nın Moldova, Gürcistan ve Baltık ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini, Avrupa'nın yeni askeri meydan okumalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Pistorius, Washington'un Kiev'e yeni finansman konusunda mutabakat sağlayamaması durumunda Avrupa'nın bunu telafi etmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Biden: ABD’nin çatışmanın içine çekilmesi riski var

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerdeki kapsamlı saldırılarına ilişkin ABD Başkanı Biden’den yorum geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna çatışmasının NATO'yu, Avrupa'nın güvenliğini ve transatlantik ilişkilerin geleceğini etkilediğini söyledi. Biden, "ABD'nin çatışmanın içine çekilmesi riski gördüğünü" söyledi.

Biden, Kongre’ye Ukrayna'ya yapılacak yardımı onaylama çağrısında bulundu. “Putin'in "bazı NATO üyelerini tehdit ettiğini" savunan Biden, "Diktatörlerin ve otokratların Avrupa'da hukuksuzca ve kaba davranmalarına izin verildiğinde, ABD'nin doğrudan müdahil olma riski artıyor" dedi.
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