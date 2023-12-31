Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü! Antalyaspor ile anlaştı

Uzun süre Kartal ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaştı.





Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.





SERGEN YALÇIN EN SON BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.





Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.









Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren açıklamasında, "Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştık. Hayırlı olsun" dedi.