Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı /19 Mart 2020 13:05

Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı ilk kez İmparatorluk Vatandaşları adlı, Alman devletini tanımayan örgüte bağlı bir oluşumu yasakladı.

SHABER3.COM

Almanya İçişleri Bakanlığı aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) örgütüne bağlı bir oluşumu yasakladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu oluşumun "Birleşik Alman Halkları ve Soyları" adlı grup olduğunu açıkladı. Bu gruba bağlı "Osnabrücker Landmark" ın da yasak kapsamında olduğu belirtildi.

Bu sabah saatlerinden itibaren polisin Almanya'nın on eyaletinde söz konusu gruba yönelik operasyonlar düzenlediği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü koronavirüsle mücadeleye atıfta bulunarak "aşırı sağcılık, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla kriz dönemlerinde de  amansızca mücadele edildiğini" vurguladı.

Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı İmparatorluk Vatandaşları örgütünü 2016 yılından beri izliyor. Söz konusu örgüt Almanya Federal Cumhuriyeti’nin meşru ve egemen bir devlet olarak varlığını reddediyor. Hareket üyeleri Almanya’nın hâlâ Alman İmparatorluğu’nun hayatta olduğu 1937 yılındaki sınırlarına sahip olduğunu savunuyor. İmparatorluk Vatandaşları bu gerekçeyle vergi ödemiyor ve mahkemelerin aldığı kararları tanımıyor.

Alman İçişleri Bakanlığı bu yılın Ocak ayında da "Combat 18" adlı Neonazi grubunu yasaklamıştı. Anayasal düzene karşı olduğu belirtilen grup Almanya'da İngiltere merkezli "Blood and Honour" (Kan ve Onur) adlı Neonazi ağının silahlı kanadı olarak görülüyor. Blood and Honour Almanya'da 2000 yılında yasaklanmıştı.
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