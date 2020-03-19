Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) örgütüne bağlı bir oluşumu yasakladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu oluşumun "Birleşik Alman Halkları ve Soyları" adlı grup olduğunu açıkladı. Bu gruba bağlı "Osnabrücker Landmark" ın da yasak kapsamında olduğu belirtildi.





Bu sabah saatlerinden itibaren polisin Almanya'nın on eyaletinde söz konusu gruba yönelik operasyonlar düzenlediği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü koronavirüsle mücadeleye atıfta bulunarak "aşırı sağcılık, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla kriz dönemlerinde de amansızca mücadele edildiğini" vurguladı.



