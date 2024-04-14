Samanyolu Haber /Spor / Almanya'da Bayern Münih'in 11 yıllık saltanatı bitti: Şampiyon Bayer Leverkusen /14 Nisan 2024 20:41

Almanya'da Bayern Münih'in 11 yıllık saltanatı bitti: Şampiyon Bayer Leverkusen

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen evinde Werder Bremen'i 5-0 mağlup etti ve bitime 5 hafta kala, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi.

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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı.

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi. Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.


Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Şampiyon Leverkusen bu sonuçla birlikte 79 puana ulaşırken, Werder Bremen 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında şampiyon apoleti ile çıkacak olan Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olurken, Werder Bremen evinde Stuttgart ile karşılaşacak.
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