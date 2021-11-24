Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bir dönemin sonu! Yeni koalisyon duyuruldu... /24 Kasım 2021 18:03

Almanya'da bir dönemin sonu! Yeni koalisyon duyuruldu...

Almanya'da seçim sonrası uzun görüşmeler gerçekleştiren Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti arasındaki koalisyon protokolü açıklandı. Açıklanan kararla Almanya'da Merkel dönemi sona erdi, Olaf Scholz'un 5 Aralık'ta yeni kabineyi açıklayıp başbakan olarak göreve başlaması bekleniyor.

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Almanya'da yeni hükümet 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden 59 gün sonra belli oldu. SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki müzakereler eylül sonunda başlamıştı. Bugün geleceğin Başbakanı Olaf Scholz kameralar karşısına geçti ve 3 partinin koalisyon konusunda anlaşamaya vardığını açıkladı.

5 ARALIK'TA YENİ KABİNE DUYURULACAK

Sürecin 5 Aralık’ta sonlanması ve Olaf Scholz’un yeni kabineyi oluşturulması bekleniyor.



YENİ KABİNE ŞEKİLLENİYOR

Sputnik International'da yer alan habere göre yeni kabine de şekillenmeye başladı. Yeşiller Partisi'nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck'in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner'in Ekonomi Bakanı ve SDP'den Christine Lambrecht'in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.

BİR DÖNEMİN SONU

Angela Merkel, 15 yılı aşkın başbakanlık görevi boyunca hem Almanya'nın hem de AB'nin kaderini belirleyen kararlara imza attı. Kamuoyu ona, ‘Ulusun Annesi’ adını verdi.

Merkel döneminin sonu, Almanya için yeni ve zorlu bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor. Merkel’in vedasıyla Almanya’yı ekonomide, siyasette ve toplumsal konularda derin değişimler bekliyor
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