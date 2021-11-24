Samanyolu Haber /Gündem / AKP bir destekçisini daha sattı /24 Kasım 2021 17:54

AKP bir destekçisini daha sattı

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı Ufuk Yeğin, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine tepki gösterdi. Yeğin sosyal medya hesabından "Dün hain ilan ettiniz, bugün kardeş oldunuz" paylaşımında bulundu.

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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi, 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği Genel Başkanı Ufuk Yeğin'in tepkisine neden oldu.

Ufuk Yeğin, AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin ziyaretle ilgili paylaşımı üzerine iktidarın 15 Temmuz sonrası BAE'yi hedef alan açıklamalarını hatırlattı.

Birinci'nin Twitter hesabından yaptığı "Bakın bazıları BAE güzellemeleri yapardı, bu ülke Türkiye'ye mesafeliyken... Şimdi yatırımla geliyor sövmeye başlarlar..." paylaşımına yanıt veren Yeğin, "Hani BAE, 15 Temmuz darbe girişiminin finansmanını yapmıştı! Dün hain ilan etmiştiniz adamları, bugün kardeş oldunuz" ifadelerini kullandı.

İşte Yeğin'in Birinci'ye yanıtı:



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