Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Covid-19 salgınının dördüncü dalgası başladı /29 Temmuz 2021 20:15

Almanya'da Covid-19 salgınının dördüncü dalgası başladı

Almanya'da yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında dördüncü dalganın başladığı bildirildi.

SHABER3.COM

Alman medyasının Robert Koch Enstitüsü (RKI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Enstitüsü Müdürü Lothar Wieler'in bu hafta bir video konferans toplantısında Covid-19'a ilişkin en son bulguları üst düzey yetkililerle paylaştığı ve onlara ülkedeki salgında "dördüncü dalganın başladığını" aktardığı kaydedildi.

Wieler'in toplantıda epidemiyolojik eğilimleri tahmin etmek için önemli bir gösterge olan 7 günlük insidans oranının, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle son haftalarda artmaya devam ettiğine işaret ettiği ve bu nedenle korona virüsü karşıtı önlemlerin sürdürülmesinin öneminin altını çizdiği ifade edildi.

Almanya'da son 24 saat içinde 3 bin 142 Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi vefat etti.Almanya'da halihazırda 347 Covid-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Covid-19 salgınının dördüncü dalgası başladı Sonraki Haber >>

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:37