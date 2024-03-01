Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor /01 Mart 2024 09:22

Almanya'da enflasyondaki düşüş eğilimi sürüyor

Almanya'da Ocak ayında yüzde 2,9 olan enflasyonun bu ay düşmeye devam ederek yüzde 2,5'e gerilediği kaydedildi. Böylece, Şubat ayı enflasyonu 2021 Haziranı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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Almanya'da enflasyonda halihazırda Ocak ayında belirgin bir düşüş kayıtlara geçmişti.Fotoğraf: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa
Almanya'da enflasyon Şubat ayında da gerilemeye devam ederek, 2021 Haziranı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan öncü verilere göre, bu ay yıllık enflasyon yüzde 2,5 oldu.

Ocak ayında yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçen enflasyon artış hızında halihazırda belirgin bir düşüş kayıtlara geçmişti.

Enflasyondaki bu belirgin düşüşte özellikle düşmeye devam eden enerji fiyatlarının rol oyadığı belirtiliyor. Enerji fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük bir gerileme kaydedildi. Gıda fiyatlarındaki artışın da belirgin biçimde yavaşladığı, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,8'lik bir artış kayıtlara geçerken, Şubat ayında bu oranın yüzde 0,9'a gerilediği belirtildi. Böylece gıda enflasyonu 2021'in Kasım ayından bu yana ilk kez genel enflasyonun altına düştü.

"Zorlu dönemeç" uyarısı

Ancak uzmanlar bu düşüş eğiliminin yaratacağı "erken iyimserlik" konusunda uyarıyor. Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Krämer, Enflasyonla mücadelede "son kilometre taşının en zorlu aşama olduğunu" belirterek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranları düşürmesi için koşulların henüz olgunlaşmadığını hatırlattı.

Deutsche Bank Research'ten ekonomistler, 2023'te yüzde 5,9 olan yıllık ortalama enflasyonun 2024'te yüzde 2,2 olarak gerçekleşmesini bekliyor. 2025 için öngörülen yıllık ortalama enflasyon oranı ise yüzde 1,9.
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