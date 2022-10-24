Almanya'da Federal polis olası siber saldırılara hazırlanıyor

6 OFİSTE BİR ARAYA GETİRİLDİ
Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) de uzun yıllardır Almanya’nın uzun süreli, büyük ölçekli bir elektrik kesintisine nasıl hazırlandığı sorusuyla ilgileniyor. Ancak, korona pandemisi, 2021’de yaşanan sel felaketi, Ukrayna’daki savaş ve son dönemde boru hatları ve demiryollarına yönelik sabotaj eylemlerinin tetiklediği ve diğer kritik altyapı sorunlarına yönelik ‘yepyeni bir siyasi ilgi düzeyi’ oluştuğu kaydedildi. Berlin’de 5 yıl önce kurulan 11. Birim Amirliği çatısı altında GSG 9 olarak bilinen özel tim ve federal polisin diğer tüm özel kuvvetleri 6 ofiste bir araya getirildi. Bunlar arasında yurt dışındaki Alman diplomatların güvenliğini sağlayan polis memurları da yer alıyor. Federal polisin Alman Demiryolları’nın Kurumsal Güvenliği ile koordineli olarak üstlendiği demiryolu tesislerinin korunmasında özel kuvvetler, gözetleme uçuşlarının yanı sıra Almanya genelinde 15 noktada bulunan bir ‘etkisiz hale getirme’ hizmeti ile destek veriyor.