Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Federal polis olası siber saldırılara hazırlanıyor /24 Ekim 2022 12:08

Almanya'da Federal polis olası siber saldırılara hazırlanıyor

Almanya’da güvenlik birimleri, kış aylarında olası enerji krizinde yaşanabilecek kaosa karşı özel tedbirler hazırlarken federal polis de siber saldırıları ve enerji kaynaklarına yönelik sabotaj konusunda tedbir almaya başladı. Federal polisin özel kuvvetleri, Berlin’deki güç kaynağına yönelik bir siber saldırı olasılığına karşı tedbir senaryoları üzerinde çalışıyor.

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Almanya Federal  Polis 11. Birim Amirliği Başkanı Olaf Lindner, Alman Haber Ajansına verdiği demeçte, “Örneğin, Berlin’deki güç kaynağına yönelik olası bir Siber Saldırı durumunda mümkün olduğunca uzun süre harekete geçebilecek durumda kalmakla ilgili dayanma gücümüzü artırdık. Çünkü elektrik kesilirse, örneğin benzin istasyonundaki benzin pompası da artık çalışmaz. Bu nedenle rezervlerimizi bir kez daha büyük ölçüde artırdık” dedi. Tüm Federal polis için “dayanma gücü açısından asgari bir standart” olduğunu belirten Lindner, kritik altyapıya yönelik hibrit tehditler olabileceğini kaydederken, bu tür risklerin uzmanlar için her zaman bir sorun olduğuna dikkat çekti. Daha önce GSG 9’un komutanlığını yapmış olan Lindner, açık denizlerdeki tesislerin korunmasının da federal polisin özel kuvvetleri için yeni bir şey olmadığını belirtirken, “Uzun yıllar boyunca Baltık Denizi’ndeki gaz platformlarına saldırı gibi senaryolar üzerinde çalıştık” dedi.

6 OFİSTE BİR ARAYA GETİRİLDİ

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) de uzun yıllardır Almanya’nın uzun süreli, büyük ölçekli bir elektrik kesintisine nasıl hazırlandığı sorusuyla ilgileniyor. Ancak, korona pandemisi, 2021’de yaşanan sel felaketi, Ukrayna’daki savaş ve son dönemde boru hatları ve demiryollarına yönelik sabotaj eylemlerinin tetiklediği ve diğer kritik altyapı sorunlarına yönelik ‘yepyeni bir siyasi ilgi düzeyi’ oluştuğu kaydedildi. Berlin’de 5 yıl önce kurulan 11. Birim Amirliği çatısı altında GSG 9 olarak bilinen özel tim ve federal polisin diğer tüm özel kuvvetleri 6 ofiste bir araya getirildi. Bunlar arasında yurt dışındaki Alman diplomatların güvenliğini sağlayan polis memurları da yer alıyor. Federal polisin Alman Demiryolları’nın Kurumsal Güvenliği ile koordineli olarak üstlendiği demiryolu tesislerinin korunmasında özel kuvvetler, gözetleme uçuşlarının yanı sıra Almanya genelinde 15 noktada bulunan bir ‘etkisiz hale getirme’ hizmeti ile destek veriyor.
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