Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da istihdam rekoru kırıldı /18 Kasım 2019 20:21

Almanya'da istihdam rekoru kırıldı

Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 980 bin kişilik artışla 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı.

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İşsizliğin tavan yaptığı dönemde Almanya'dan ise başka bir rekor haberi geldi. Türkiye işsizlikte rekor kırarken, Almanya'da istihdam rekoru kırıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da istihdamda son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. 2019'un üçüncü çeyreğinde toplam istihdam edilen kişi sayısı 45,4 milyon kişi olarak açıklandı.

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam istihdam edilen kişi sayısı 45 milyon 400 bine ulaştı. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana istihdam edilen kişi sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

2018'in aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı ise yüzde 0,8 artış göstererek 356 bin olarak kaydedildi. Ancak momentumun yavaşladığı dikkat çekti. Yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 1,1, ikinci çeyrekte ise yüzde 1 olarak gerçekleşmişti.

Kadrolu iş bulanların sayısı artış gösterirken, tam zamanlı çalışanlar 427 bin kişi artarak 41,2 milyona ulaştı. Serbest çalışanların ise 71 bin kişi azalarak 4 milyon 150 bine gerilediği kaydedildi.

Hizmet ve inşaat sektörlerindeki yüksek istihdam artışı dikkat çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamın azaldığı gözlendi.

Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyüyerek resesyona girmekten kurtulmuştu. Destatis'ten yapılan açıklamada üçüncü çeyrekte artan özel tüketim ve kamu harcamalarının büyümeye olumlu katkı yaptığı belirtilmişti.
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