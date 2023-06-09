Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da IT uzmanı açığı rekor seviyeye ulaştı /09 Haziran 2023 10:49

Almanya'da IT uzmanı açığı rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da bilgi teknolojileri (IT) alanındaki işgücü açığı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Bu alanda yaklaşık 68 bin kadro boş kaldı.

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Almanya'da kalifiye işgücü açığı sorunu büyüyor. Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'ne (IW) bağlı Nitelikli İşgücü Güvencesi Yetkinlik Merkezi'nin (KOFA) Perşembe günü açıkladığı araştırmanın sonuçlarında bilgi teknolojileri alanındaki işgücü açığına dikkat çekildi.

Merkezin verdiği bilgiye göre 2022 yılında Almanya genelinde veri mühendisi, yazılımcı, web geliştirme uzmarı bilgisayar programcısı gibi bilgi teknolojileri alanındaki 67 bin 924 kadro doldurulamadı. Bu, merkezin bu alanda çalışmalar yapmaya başladığı 2010 yılından bu yana kayıtlara geçirilen en yüksek rakam. Ayrıca geçen yıl bilgi teknolojileri alanındaki mesleklere sahip 27 bin 136 kişi iş bulamadı.

Dijitalleşmenin etkisi

Merkez uzmanlarına göre ekonominin her alanında dijital altyapının giderek artması nedeniyle bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç artıyor. Aslında açık 2015 yılından bu yana var. Pandemi döneminde boş kalan kadroların sayısı geçici bir süre azalsa da 2021 yılından itibaren yeniden artış kaydetti.

Nitelikli İşgücü Güvencesi Yetkinlik Merkezi'nin araştırmasına göre bilgi teknolojileri alanında özellikle yüksekokul mezunu kalifiye elemanların bulunmasında sıkıntı yaşanıyor. Almanya'da bu alanda geçen yıl 34 bin kalifiye elemanın eksik olduğu açıklandı. Bu alandaki boş her on kadrodan sekizi, aranan vasıflara uygun eleman bulunamadığı için doldurulamadı.

İyimser bir tablo yok

Merkezin yaptığı araştırmaya göre bu alandaki açık kısa ve orta vadede halihazırda üniversitede okuyan üniversitelilerin mezun olmasıyla da doldurulamayacak. Almanya'da matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında okuyan öğrenci sayısı son yıllarda geriledi. Bu gelişme nedeniyle mezun olanların sayısında da düşüş bekleniyor.

Nitelikli İşgücü Güvencesi Yetkinlik Merkezi'nin bu açığa yönelik olarak şirketlere önerisi yurt dışından kalifiye eleman getirmek. Almanya'da diğer meslek dallarından bu alana geçmek isteyenlerle mesleğe yeni başlayanlardan daha düşük vasıflar talep edilmesinin de başarılı bir strateji olabileceği vurgulanıyor.
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