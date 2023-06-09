8 soruda AB'nin tartışmalı iltica reformu

Uzlaşma ne anlama geliyor?





Uygulama hangi başvuru sahipleri için geçerli olacak?





Uygulama dışında tutulan başvuru sahipleri kimler?





Başvurusu reddedilenler nereye gönderilecek?





AB içinde tüm ihtilaflar giderildi mi?





Şimdi ne olacak?

Macaristan ve Polonya, 29-30 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi'nde konuyu yeniden gündeme getirmeyi planlıyor. İki ülkenin itirazlarının yanı sıra, AB ülkelerinin Avrupa Parlamentosu ile de reforma ilişkin mutabık kalması gerekiyor. Parlamentoda birbirinden oldukça uzak olan pozisyonlardan söz edilebileceğine dikkat çeken diplomatlara göre ise bu hiç de kolay bir süreç değil. Berlin'in hedefi, reformu 2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar nihayete erdirmek.

Eleştiriler ne diyor?





Berlin'in tutumu ne?

Lüksemburg'da varılan uzlaşıyı "tarihi" olarak nitelendiren SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser, uygulamadan çocuklu ailelerin ve reşit olmayan başvuru sahiplerinin muaf tutulması talebini diğer AB ülkelerine kabul ettirmekte başarılı olamadı. Almanya'nın bu konudaki tutumunu birkaç üye dışında destekleyen olmadı. Berlin'in talebi protokol notu olarak yazılı bir ek beyanla kayıt altına alındı.