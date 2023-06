Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?

Ekonomist Oğuz Demir: Bir gece yarısı kararnamesi çıkmayacağını nereden bilebiliriz?

Ekonomist Oğuz Demir'e göre, Merkez Bankası'nın başındaki şahsın kim olduğundan öte nasıl bir özerkliği olacağı önemli.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde finans alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Hafize Gaye Erkan oldu.Hafize Gaye Erkan aynı zamanda Merkez Bankası'nın en genç başkanı oldu.Gaye Erkan'ın önünde enflasyonu kontrol altına almak ve TL'nin değer kayıplarını önlemek gibi zorlu görevleri bulunuyor.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirildi.Gaye Erkan pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ankara'da bir araya gelmişti. Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması ve Merkez Bankası'na Erkan'ın getirilmesi, hükümetin ekonomide ortodoks politikalara döneceğine yönelik bir sinyal olarak algılandı.Nitekim Bakan Şimşek göreve geldikten hemen sonra "Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka bir seçeneğinin kalmadığını" söylemişti.Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Erkan daha sonra Princeton Üniversitesi'nde Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.Erkan ABD merkezli finans kurumlarında üst düzey pozisyonlarda yer almıştı.Uzun yıllar Goldman Sach bankasında çalışan ve risk yönetimi alanında tecrübesi bulunan Hafize Gaye Erkan'ın adı, ABD medyasında First Republic bankasında yaşanan krizle gündeme gelmişti.Erkan, geçtiğimiz aylarda batan First Republic Bank'ın yönetiminde yer alan isimlerden biriydi.First Republic, 2008'de iflas eden Amerika'nın en büyük kredi bankası Washington Mutual'dan sonra iflas eden en büyük bankalardan biri oldu.Financial Times'da yer alan habere göre, kriz döneminde First Republic bankasında kurucu Jim Herbert, Aralık 2021'de sağlık sorunları nedeniyle bankadan ayrıldı.Hemen ardından bankada 'halefi olarak yetiştirilen' Hafize Gaye Erkan da bir ay sonra şirketten ayrıldı.FT'ye göre Erkan, bankada altı aydan az bir süre eş genel müdür olarak görev yaptı ve diğer üst düzey yöneticilerle, iki kişinin "toksik" olarak tanımladığı bir dizi etkileşime dahil oldu.euronews Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Demir, "Liyakatli bir atama olması güzel. Ama Merkez Bankası gerçekten bağımsız olabilecek mi yoksa belirli bir alana sıkışmış halde mi devam edecek? Bunu görmemiz lazım, yoksa o bahsedilen isim gayet iyi okullarda eğitim almış biri olarak gözüküyor. Bu politika değişikliğine dair bir ilk işaret." ifadelerini kullandı.Bununla birlikte belirsizliklere de dikkat geçen Demir sözlerini, "Biz Türkiye'de politika değişince, değişti diyecek duruma geldik artık. Bundan bir ay sonra 'ya bu iş olmadı' dendiğinde, bir gece yarısı kararnamesi çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Faiz yükseltilmesi meselesi değil bu, mesele para politikasının Türkiye ekonomisinin gerçeklerine göre yönetilmesi. Bu isimler böyle bir yol izleyebilecekler mi ya da ne kadar süre izleyebilecekler bilmiyoruz." şeklinde sürdürdü.Siyaset ile ekonomi arasında zaman zaman ortaya çıkan çıkar çatışmasının karar verici olan Erdoğan'ı nasıl etkileyeceğinin bilinmediği belirten Demir, "İsimlerden ziyade kurumların bugün dünyanın gerektirdiği şekilde çalışabileceği arka planının oluşturulması önemli olan." dedi.