Almanya'da Kış şartları hayatı felç etti

Münih ve Frankfurt havalimanlarında çok sayıda sabah seferi iptal edildi. Diğer şehirlerden yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelere uçuşlar da ertelendi. Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi Fraport’a göre yarına kadar sadece çok sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilecek. Fraport sözcüsü, planlanan 1047 uçuştan 570’inin önceden iptal edildiğini, hava durumunun nasıl gelişeceğinin beklendiğini ve gerekirse daha fazla uçuşun da iptal edilebileceğini açıkladı.









Yolculara uçuşlarını önceden havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri ve uçuşlar iptal edilirse havalimanına gelmemeleri tavsiye edildi. Saarbrücken Havalimanı’nda bugün yapılacak seferlerin tamamı ile başkent Berlin’den Münih ve Frankfurt’a gerçekleştirilecek tüm uçuşlar iptal edildi.









SEFERLER İPTAL EDİLDİ, OKULLAR KAPANDI





Kara kış, Almanya’daki demiryolu ulaşımını da etkiledi. Demiryolu ağı üzerindeki stratejik öneme sahip noktalarda kar temizleme araçları ve ağır lokomotifler çalışmaları yürütüyor. Ancak buzlanma nedeniyle seferler ya iptal edildi ya da ertelendi. En çok da uzun mesafeli tren seferleri iptal edildi. Bavyera’nın bazı bölgelerinde de hava koşulları nedeniyle okullar kapandı. Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı’na göre, okul iptali çok sayıda bölgeyi etkiliyor. Bunlar arasında Altotting, Tirschenreuth ve Ansbach da bulunuyor.









Öte yandan meteoroloji dairesi, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinin bazı bölgelerinde ağaçların karın ağırlığı altında çökme tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet da Almanya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Münih ve Frankfurt şehirlerine bugün için planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.