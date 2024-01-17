Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Kış şartları hayatı felç etti /17 Ocak 2024 12:15

Almanya'da Kış şartları hayatı felç etti

Almanya’nın güney kesimini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle, hava ve karayolu ulaşımında ciddi aksaklıklar meydana geldi. Bavyera, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen ve Saksonya’da aşırı buzlanma uyarısı yapıldı. Birçok tren ve uçak seferi iptal edildi.

SHABER3.COM

Münih ve Frankfurt havalimanlarında çok sayıda sabah seferi iptal edildi. Diğer şehirlerden yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelere uçuşlar da ertelendi. Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi Fraport’a göre yarına kadar sadece çok sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilecek. Fraport sözcüsü, planlanan 1047 uçuştan 570’inin önceden iptal edildiğini, hava durumunun nasıl gelişeceğinin beklendiğini ve gerekirse daha fazla uçuşun da iptal edilebileceğini açıkladı. 


Yolculara uçuşlarını önceden havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri ve uçuşlar iptal edilirse havalimanına gelmemeleri tavsiye edildi. Saarbrücken Havalimanı’nda bugün yapılacak seferlerin tamamı ile başkent Berlin’den Münih ve Frankfurt’a gerçekleştirilecek tüm uçuşlar iptal edildi.


SEFERLER İPTAL EDİLDİ, OKULLAR KAPANDI

Kara kış, Almanya’daki demiryolu ulaşımını da etkiledi. Demiryolu ağı üzerindeki stratejik öneme sahip noktalarda kar temizleme araçları ve ağır lokomotifler çalışmaları yürütüyor. Ancak buzlanma nedeniyle seferler ya iptal edildi ya da ertelendi. En çok da uzun mesafeli tren seferleri iptal edildi. Bavyera’nın bazı bölgelerinde de hava koşulları nedeniyle okullar kapandı. Eğitim ve Kültür İşleri Bakanlığı’na göre, okul iptali çok sayıda bölgeyi etkiliyor. Bunlar arasında Altotting, Tirschenreuth ve Ansbach da bulunuyor.


 Öte yandan meteoroloji dairesi, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinin bazı bölgelerinde ağaçların karın ağırlığı altında çökme tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet da Almanya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Münih ve Frankfurt şehirlerine bugün için planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Kış şartları hayatı felç etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:52