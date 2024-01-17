Şehir hastaneleri de Araplara satılıyor

Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 22 şehir hastanesinden birinin Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve diğerlerinin de bunu takip edebileceğini söyledi.

Büyük bir ekonomik darboğazda olan ve yabancı yatırımcı çekmek için her yolu deneyen AKP iktidarı olarak mega altyapı projelerine yabancı ortaklar arıyor.





Bloomberg News’te yer alan habere göre, Ahmet Burak Dağlıoğlu, otoyollardan sağlığa kadar birçok alanda, kamu-özel sektör ortaklığı olarak adlandırılan projelerde Körfez sermayesi ile anlaşmaların mümkün olduğunu açıkladı.









DİĞERLERİ DE SATILABİLİR





Dağlıoğlu, daha küçük sağlık işletmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla inşa edilen 22 şehir hastanesinden birinin, Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Dağlıoğlu, diğer şehir hastanelerinin de bunu takip edebileceğini belirtti.





Geçtiğimiz Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerjiden savunmaya kadar uzanan 50 milyar doları geçen bir paket kapsamında yatırım sözü verdiği Türk sektörleri arasında sağlık da yer alıyordu. Ancak BAE ile Türkiye arasında henüz önemli anlaşmalar ortaya çıkmadı.





Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, bu yıl içerisinde en az bir otomobil üreticisi de aralarında olmak üzere Türkiye'ye 13 milyar ila 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım gelmesini beklediğini söyledi.







