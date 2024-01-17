Şehir hastaneleri de Araplara satılıyor

Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 22 şehir hastanesinden birinin Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve diğerlerinin de bunu takip edebileceğini söyledi.
Büyük bir ekonomik darboğazda olan ve yabancı yatırımcı çekmek için her yolu deneyen AKP iktidarı olarak mega altyapı projelerine yabancı ortaklar arıyor.
Bloomberg News’te yer alan habere göre, Ahmet Burak Dağlıoğlu, otoyollardan sağlığa kadar birçok alanda, kamu-özel sektör ortaklığı olarak adlandırılan projelerde Körfez sermayesi ile anlaşmaların mümkün olduğunu açıkladı.
DİĞERLERİ DE SATILABİLİR
Dağlıoğlu, daha küçük sağlık işletmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla inşa edilen 22 şehir hastanesinden birinin, Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Dağlıoğlu, diğer şehir hastanelerinin de bunu takip edebileceğini belirtti.
Geçtiğimiz Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerjiden savunmaya kadar uzanan 50 milyar doları geçen bir paket kapsamında yatırım sözü verdiği Türk sektörleri arasında sağlık da yer alıyordu. Ancak BAE ile Türkiye arasında henüz önemli anlaşmalar ortaya çıkmadı.
Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, bu yıl içerisinde en az bir otomobil üreticisi de aralarında olmak üzere Türkiye'ye 13 milyar ila 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım gelmesini beklediğini söyledi.
KÖİ GÖSTERGELERİ
Türkiye'e 4 farklı KÖİ modeli kullanılıyor. Bu modeller arasından en çok kullanılanı 127 projeyle Yap-İşlet-Devret iken, onu 120 projeyle İşletme Hakkı Devri, 18 projeyle Yap-Kirala-Devret ve 5 projeyle Yap-İşlet modelleri takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, KÖİ modeliyle gerçekleştirilen projelerin yatırım tutarlarının[ sektörel dağılımına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayı fiyatlarıyla 32,5 milyar dolar ile karayolu sektörünün ilk sırada olduğu görülüyor. Havaalanları 24 milyar dolar ile ikinci sırada. Bunu 21,7 milyar dolar ile enerji sektörü takip ediyor.
Yap-Kirala-Devret modeliyle gerçekleştirilen sağlık projeleri 13,1 milyar dolar ile dördüncü sırada.
İşletme hakkı devri bedellerinin sektörel dağılımına bakıldığında havaalanlarının 75,8 milyar dolar ile birinci sırada bulunduğu görülüyor. Bunu 22,7 milyar dolar ile enerji sektörü, 3,3 milyar dolar ile limanlar ve 3,2 milyar dolar ile yat limanları takip ediyor.