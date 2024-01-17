Google, Chrome'da gizli mod açıkken bile kullanıcıları takip etmeye devam ediyor

Google, 2020'de 5 milyar dolarlık bir gizlilik davası ile karşı karşıya kalmıştı. Davacılar, Chrome'u gizli modda kullansalar bile Google'ın kendilerini takip ettiğini söylemiş ve şirketi gizlilik ihlali ile suçlamıştı. Ardından teknoloji devinin bu davayı çözüme kavuşturmayı kabul ettiği belirtilmişti.





Şimdi ise Google, Chrome'un gizli modundaki uyarıyı güncelleyerek, hem kendisi hem de diğer şirketler tarafından işletilen web sitelerinin, web tarayıcısının yarı özel modunda verilerinizi toplamaya devam edebileceğini açıkça belirtti. Bu güncelleme şu anda sadece Chrome Canary'de yapıldı. Canary'nin Google Chrome'un daha az stabil olan ve geliştiriciler için yayınlanan sürümü olduğunu belirtelim.





Aslında web tarayıcılarındaki özel modların, bazı verilerin cihazda depolanmasını önlese de web siteleri veya internet servis sağlayıcıları tarafından izlenmeyi engellemediğini birçoğumuz biliyoruz. Ancak pek çok kişi gizli modun tam olarak ne işe yaradığını anlamayabiliyor, bu nedenle daha spesifik bir uyarı kullanıcıları daha iyi aydınlatıyor. Google'ın yeni uyarı ile yapmak istediği de tam olarak bu.





Yeni uyarı ile birlikte, gizli bir sekme açtığınızda Chrome Canary'de şu ifadeler yer alıyor: "Gizli moda geçtiniz. Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez, böylece daha gizli bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu durum ziyaret ettiğiniz web siteleri ve Google dahil olmak üzere kullandıkları hizmetler tarafından verilerin nasıl toplandığını değiştirmez."



