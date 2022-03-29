Almanya'da kısıtlamalar 2 Nisan’da kalkacak





Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, planlandığı gibi ülke çapındaki birçok Koronavirüs kısıtlamasının yasal dayanağının önümüzdeki hafta sonu sona ereceğini açıkladı. Sağlık Bakanları Konferansı’nda Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Hessen ve Saarland eyaletleri, kısıtlamaların mayısa kadar uzatılması yönünde teklif sundu ancak yapılan oylamada çoğunluk sağlanamadı. Önlemlerin uzatılmasını isteyen eyaletler, şu anda hayata geçirilen düzenlemelerin belirsiz ve yüksek enfeksiyon oranlarına sahip salgın durumunu önlemeye yetmeyeceğini belirterek kısıtlamaların devamını istemişti. Eyaletlerin hazırladığı taslakta ayrıca, yeni bir yasal düzenleme gelene kadar geçiş yönetmeliğinin ‘en az dört hafta’ uzatılması gerektiği ifadeleri yer aldı. Ancak buna rağmen taslak reddedildi.



