Kuyruk gafı koltuktan etti

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ete geçtiğimiz hafta başı yüzde 48 zam yaptı. Tepki çeken zamla ilgili Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım’a konuşan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, skandal bir açıklamaya imza attı.





Kurum olarak piyasanın çok altında satış yaptıklarını söyleyen Uzun, “Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi” dedi.





YENİ GENEL MÜDÜRDEN İLK AÇIKLAMA

Skandal açıklamanın ardından Osman Uzun, görevden alındı. Osman Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevine Osman Uzun’un yerine getirilen Mustafa Kayhan, yaptığı ilk açıklamasında “Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.





CHP’DEN FARKLI AÇIKLAMA

Et zammına ilişkin CHP’den farklı bir iddia geldi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye’den uçakla küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaştı. 2021 Kasım-Aralık aylarında Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısının 2.5 milyonu bulduğunu ileri süren Karabat, “Katar ve İran gibi ülkeler Ramazan ayı öncesinde et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldılar. Bizde ise et sıkıntısı olduğu için Et ve Süt Kurumu, ‘Ramazan ayı öncesinde ete yüzde 48 zam’ yaptı” dedi.