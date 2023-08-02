Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da teneffüslerde "Almanca konuşulsun" tartışması /02 Ağustos 2023 16:10

Almanya'da teneffüslerde "Almanca konuşulsun" tartışması

Almanya'da muhafazakâr siyasetçi Mario Czaja'nun öğrencilerin teneffüslerde Almanca dışında konuşmasının yasaklanmasını istemesi tartışmalara neden oldu.

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Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Mario Czaja, Almanca bilmeyen çocukların okul öncesi zorunlu dil kursuna tabi tutulmaları gerektiğini savundu. Die Welt gazetesinde geçen Çarşamba günü yer alan açıklamasında dilin uyumun anahtarı olduğunu belirterek "Dili (Almanca) anlamayanlar, toplumun zor bir parçası olur" diyen Czaja, okulların da bu konuda önlemler alması gerektiğini savundu.

Okul yönetimlerinin öğrencilerin birbirleriyle Almanca konuşmasına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Czaja, "Çocukların teneffüslerde Almanca dışında başka bir dil konuşmaları olmaz. Aksi takdirde bu, okullarla paralel toplumlar oluşmasına neden olur" dedi.


Ancak Czaja'nın bu açıklaması Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenleri rahatsız etti. Stuttgarter Zeitung'a konuşan Türk Toplumu Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu, bunun eski popülist bir talep olduğunu belirterek bu talebin mahkemeye de taşındığını ve hukuka aykırı bulunduğunu vurguladı. Freiburg kentinde İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karara işaret eden Sofuoğlu, bu tür genelleştirmelerin CDU'nun Vatandaşlık Yasası'nın modernleştirilmesindeki olumlu çabalarını gölgelediğini de kaydetti. 

CDU liderinin "küçük paşalar" benzetmesi

Ülkedeki göçmenlerle ilgili CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in söylemleri de tepkilere neden oldu. Kamu televizyonu ZDF kanalında Salı akşamı Markus Lanz'ın programına konuk olan Merz, bazı göçmen ailelerinin erkek çocuklarını "küçük paşalar" gibi büyüttüğünü, bu çocukların daha sonra ilkokullarda özellikle öğretmenlerine saygısız davrandığını ve babaların da oğullarına eleştiriyi yasakladığını söyledi.

Berlin'de yılbaşı akşamı Arap kökenli göçmen genç erkeklerin yaptığı taşkınlıkların tartışıldığı programda Merz, "ülkenin genç erkeklerin uyum eksikliği gibi gerçek bir sorunla karşı karşıya olduğunu" savundu. "Burada sokaklarda gördüğümüz bu fenomene karşı kendimizi çok geç savunuyoruz" diyen Merz, "Çoğunluğu Arap dünyasında gelen bu gençler, Almanya'daki kurallara uymaya istekli değiller" ifadelerini kullandı.

Merz'in bu açıklaması da aralarında Alman hükümetinin Uyum Sorumlusu Reem Alabali-Radovan da olmak üzere çok sayıda siyasetçinin tepkisine neden oldu. Sosyal Demokrat Partili Alabali-Radovan, "küçük paşalar ifadesinin ırkçı hınç duygularını körükleyebileceği ve toplumdaki belli grupların damgalanmasına yol açabileceği" değerlendirmesini yaptı.

Ancak eleştirileri geri çeviren ve programda sarf ettiği sözleri savunan Merz, "bu ülkede bir şeylerin yanlış gidip gitmediği" konusunda tartışmanın gerekli olduğunu dile getirdi.
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