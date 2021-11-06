Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var /06 Kasım 2021 16:42

Almanya'da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Almanya'da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi yaralandı.

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Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralananlar olurken, saldırganın gözaltına aldığı duyuruldu.
Almanya'nın Bavyera kentinde bir hızlı trene (ICE) bıçaklı saldırı düzenlendi.

Oberpfalz emniyeti, ICE hızlı treninde bir saldırganın yolculara bıçakla saldırması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına alındı.

Hatlar trafiğe kapatıldı

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), saldırı nedeniyle hatların trafiğe kapatıldığı ve ICE tren seferlerine ara verildiğini duyurdu.

Alman medyası, saldırı sonrası 3 kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını yazdı.

Saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
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