Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da ünlü kuruluştan net açıklama: Tehlike geçmedi /13 Mayıs 2020 11:06

Almanya'da ünlü kuruluştan net açıklama: Tehlike geçmedi

Almanya'da koronavirüsün bulaşma değerinin yeniden artması üzerine Robert Koch Enstitüsü basın toplantısı düzenledi. Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, "Tehlike geçmedi. Virüsü yönlendirmek kendi davranışlarımıza bağlı. Yardımcı olun" çağrısı yaptı.

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Almanya’da korona(Covid-19) önlemlerinde hafifleme kararıyla birlikte Robert Koch Enstitüsü de kriz nedeniyle düzenli basın toplantılarına son verdiğini açıklamıştı.
Ancak virüs bulaşma değerinin (R-değeri) Almanya’da 1 sınırını aşması üzerine Robert Koch Enstitüsü salı günü sürpriz bir basın toplantısı düzenledi.

Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, virüs bulaşma değerinin yükselmesiyle ilgili “Almanya’da dört hafta öncesine kıyasla tehlike azaldı. Ama tehlike geçmedi” dedi.

Bulaşma değerinin cumartesi gününden beri 1’in üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Prof. Lars Schaade, dikkatle izlemek gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi:

“Virüs bir civarında gidip geliyorsa, durağanlık söz konusu. Bir yükselme yok demektir. Ama devamlı 1’in üzerindeyse, virüs yayılıyor demektir.”

Almanya’da şu anda bulaşma değerinin 1’in izerinde seyretmesini son günlerde et fabrikalarında ortaya çıkan yeni koronavirüs vakalarına bağlayan Prof. Schaade, değer artışının bölgesel sınırlı olduğunu söyledi.

Almanya’da yeni vaka sayısının geçen haftayla aynı seviyede seyrettiğini kaydeden Prof Schaade, “geçen hafta 700 ile bin 300 arasındaydı günlük yeni vaka sayısı.

Bugün 933. Virüs halen Almanya’da” dedi ve şu çağrıyı yaptı: “Akıllı davranmalıyız ki, ikinci dalgayı önleme şansımız olsun. Virüsü kendi davranışlarımızla yönlendirebiliriz. Bir aşı bulununcaya kadar bulaşmayı düşük tutmamız lazım. Virüsü kontrol altında tutmak için yardım edin. Mümkün olduğu kadar evden çıkmayın. Temaslarınızı sınırlandırın. Fiziksel mesafeye uyun.”
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