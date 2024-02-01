Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'daki enflasyonda keskin düşüş /01 Şubat 2024 08:49

Almanya'daki enflasyonda keskin düşüş

Almanya'da Ocak ayı enflasyonu, tahmini verilere göre yüzde 2,9'a geriledi. Uzmanlar fahiş enflasyon döneminin geride kaldığı görüşünde.

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Almanya'da Ocak ayı enflasyonunda belirgin düşüş kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi, tahmini verilere göre Ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 ile 2021 Haziran ayındaki yüzde 2,4'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

Almanya'da enflasyon Aralık ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti. İktisatçılar, enflasyonda yüksek seviyeler döneminin şimdilik geride kaldığını belirterek tempoda yavaşlama olsa da gerilemenin devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Ocak ayında genel enflasyon düşse de gıda maddelerinde fiyat artışları, yüzde 3,8 ile ortalamanın üzerinde seyretti. Gıda enflasyonu Kasım'da yüzde 5,5 ve Aralık'ta yüzde 4,5 olarak kaydedilmişti.

Aylardır enflasyonun en büyük tetikleyicisi konumundaki enerji fiyatlarında ise geçen yıl Ocak ayına göre yüzde 2,8'lik düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarında ise Ocak ayında tahmini verilere göre yüzde 0,2'lik artış oldu.

AMB'ye faiz uyarısı

Commerzbank Başiktisatçısı Jörg Krämer, enflasyona karşı mücadelenin henüz kazanılmadığı uyarısı yaparak Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faizleri vaktinden erken düşürme cazibesine kapılmaması gerektiğini belirtti.

Euro Bölgesi için orta vadede enflasyonu yüzde 2'ye düşürerek fiyat istikrarı yakalamaya çalışan AMB, enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda 2022 yaz aylarından bu yana on kez üst üste faiz artırımına gitmişti. AMB, Aralık ayı tahminlerinde bu yıl için yüzde 2,7, 2025 için de yüzde 2,1'lik enflasyon öngörmüştü.
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