Trenlerden sonra şimdi de havalimanı çalışanları greve gidiyor

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine uyarı grevi kararı aldı. Grevden birçok tarifeli sefer etkilenecek. Bunlar arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) Almanya seferleri de var.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu grevler nedeniyle 1 Şubat 2024 tarihinde, şu uçuşların iptal edildiği duyuruldu:
TK 1668 Hamburg-İstanbul
TK 1664 Hamburg-İstanbul
TK 1662 Hamburg-İstanbul
TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg
TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen
TK 1726 Berlin-İstanbul
TK 1724 Berlin-İstanbul
TK 1722 Berlin-İstanbul
TK 1728 Berlin-İstanbul
TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen
TK 7734 Sabiha Gökçen-Frankfurt
TK 7735 Frankfurt-Sabiha Gökçen
TK 1591 İstanbul-Frankfurt
TK 1592 Frankfurt-İstanbul
TK 1587 İstanbul-Frankfurt
TK 1588 Frankfurt-İstanbul
TK 1598 Frankfurt-İstanbul
TK 1594 Frankfurt-İstanbul
TK 1556 Hannover-İstanbul
TK 1554 Hannover-İstanbul
TK 7817 Hannover-Sabiha Gökçen
TK 7730 Sabiha Gökçen-Dusseldorf
TK 7731 Dusseldorf-Sabiha Gökçen
TK 7740 Sabiha Gökçen-Dusseldorf
TK 7741 Dusseldorf-Sabiha Gökçen
TK 1337 İstanbul-Leipzig
TK 1338 Leipzig-İstanbul
TK 1701 İstanbul-Stuttgart
TK 1702 Stuttgart-İstanbul
TK 1705 İstanbul-Stuttgart
TK 1706 Stuttgart-İstanbul
TK 1703 İstanbul-Stuttgart
TK 1704 Stuttgart-İstanbul
TK 1709 İstanbul-Stuttgart
TK 1710 Stuttgart-İstanbul
TK 7752 Sabiha Gökçen-Stuttgart
TK 7753 Stuttgart-Sabiha Gökçen
TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart
TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen
TK 7812 Ankara-Stuttgart
TK 7813 Stuttgart-Ankara
TK 1675 İstanbul-Köln
TK 1676 Köln-İstanbul
TK 1671 İstanbul-Köln
TK 1672 Köln-İstanbul
TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln
TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen
TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln
TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen
Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan kalkış olmayacak
Berlin Brandenburg Havalimanı uyarı grevi nedeniyle Perşembe günü hiçbir kalkışın yapılamayacağını açıkladı. Yolculardan uçak şirketleriyle iletişime geçerek biletlerini açığa almaları ve alternatif seyahat imkanlarıyla ilgili bilgi edinmeleri istendi. Grevden inişlerin de etkileneceği ifade edildi. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Perşembe günü için yaklaşık 50 bin yolcuyu kapsayan toplamda yaklaşık 170 kalkış ve iniş planlanmıştı.
Uçuş güvenliği branşı, yolcu kontrolü, yolcu ve eşya kontrolü, kargo kontrolü ve servis alanlarında çalışan personeli kapsıyor. Verdi 2023 yılında güvenlik personelindeki grevlerle birçok havalimanını felce uğratmıştı.
Alman Havayolu Taşımacılığı Endüstrisi Birliği (BDL) Genel Müdürü Matthias von Randow grevle ilgili "Almanya'da hava trafiğini hava güvenliği çalışanlarının uyarı greviyle felce uğratmak orantısızdır" dedi. Von Randow "Bunun yerine müzakere masasında ya da arabuluculuk yoluyla bir çözümün sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir" dedi.
"Havacılıkta güvenlik bedavaya sağlanamaz"
İşverenler geçen hafta sendikaya ilk kez "yarı zamanlı çalışanlar için fazla mesai primlerinin erken ödenmesi teklifini" getirdi. Verdi ise üç pazarlık turunda ücret zammına dair bir uzlaşmaya varılamamış olmasını eleştiriyor. Çalışanların alım gücündeki kaybı kalıcı olarak dengelemek istediklerini belirten Verdi'nin müzakerecisi Wolfgang Pieper "Uçuş güvenliği çalışanlarının işinin mali olarak çekici olmayı sürdürmesi gerekir ki gerekli iş gücü kazanılabilsin ve tutulabilsin" dedi.
Pieper havalimanlarında şu anda bile her saat, hafta sonları ve tatil günleri de dahil esnek çalışan az sayıda kalifiye iş gücü olduğunu belirtti. "Hava taşımacılığında güvenlik bedavaya sağlanamaz" diyen Pieper işverenlerin şimdiye kadar sundukları tekliflerin "tamamen yetersiz" olduğunu belirtti. İşverenlerle sendika arasındaki bir sonraki pazarlık turu 6 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.