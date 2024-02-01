Trenlerden sonra şimdi de havalimanı çalışanları greve gidiyor

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan kalkış olmayacak

"Havacılıkta güvenlik bedavaya sağlanamaz"

İşverenler geçen hafta sendikaya ilk kez "yarı zamanlı çalışanlar için fazla mesai primlerinin erken ödenmesi teklifini" getirdi. Verdi ise üç pazarlık turunda ücret zammına dair bir uzlaşmaya varılamamış olmasını eleştiriyor. Çalışanların alım gücündeki kaybı kalıcı olarak dengelemek istediklerini belirten Verdi'nin müzakerecisi Wolfgang Pieper "Uçuş güvenliği çalışanlarının işinin mali olarak çekici olmayı sürdürmesi gerekir ki gerekli iş gücü kazanılabilsin ve tutulabilsin" dedi.