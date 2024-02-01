Samanyolu Haber /Dünya / Trenlerden sonra şimdi de havalimanı çalışanları greve gidiyor /01 Şubat 2024 08:52

Trenlerden sonra şimdi de havalimanı çalışanları greve gidiyor

Almanya'da 1 Şubat Perşembe günü 11 havalimanında çalışanlar greve gidecek. Grevden THY seferleri de etkilenecek.

SHABER3.COM

Almanya'da tren makinistlerinin grevinin ardından bu kez de havalimanlarında grev var. Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 25 bin kişi 1 Şubat Perşembe günü greve gidiyor.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine uyarı grevi kararı aldı. Grevden birçok tarifeli sefer etkilenecek. Bunlar arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) Almanya seferleri de var.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu grevler nedeniyle 1 Şubat 2024 tarihinde, şu uçuşların iptal edildiği duyuruldu:

TK 1668 Hamburg-İstanbul
TK 1664 Hamburg-İstanbul
TK 1662 Hamburg-İstanbul
TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg
TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen
TK 1726 Berlin-İstanbul
TK 1724 Berlin-İstanbul
TK 1722 Berlin-İstanbul
TK 1728 Berlin-İstanbul
TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen
TK 7734 Sabiha Gökçen-Frankfurt
TK 7735 Frankfurt-Sabiha Gökçen
TK 1591 İstanbul-Frankfurt
TK 1592 Frankfurt-İstanbul
TK 1587 İstanbul-Frankfurt
TK 1588 Frankfurt-İstanbul
TK 1598 Frankfurt-İstanbul
TK 1594 Frankfurt-İstanbul
TK 1556 Hannover-İstanbul
TK 1554 Hannover-İstanbul
TK 7817 Hannover-Sabiha Gökçen
TK 7730 Sabiha Gökçen-Dusseldorf
TK 7731 Dusseldorf-Sabiha Gökçen
TK 7740 Sabiha Gökçen-Dusseldorf
TK 7741 Dusseldorf-Sabiha Gökçen
TK 1337 İstanbul-Leipzig
TK 1338 Leipzig-İstanbul
TK 1701 İstanbul-Stuttgart
TK 1702 Stuttgart-İstanbul
TK 1705 İstanbul-Stuttgart
TK 1706 Stuttgart-İstanbul
TK 1703 İstanbul-Stuttgart
TK 1704 Stuttgart-İstanbul
TK 1709 İstanbul-Stuttgart
TK 1710 Stuttgart-İstanbul
TK 7752 Sabiha Gökçen-Stuttgart
TK 7753 Stuttgart-Sabiha Gökçen
TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart
TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen
TK 7812 Ankara-Stuttgart
TK 7813 Stuttgart-Ankara
TK 1675 İstanbul-Köln
TK 1676 Köln-İstanbul
TK 1671 İstanbul-Köln
TK 1672 Köln-İstanbul
TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln
TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen
TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln
TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan kalkış olmayacak

Berlin Brandenburg Havalimanı uyarı grevi nedeniyle Perşembe günü hiçbir kalkışın yapılamayacağını açıkladı. Yolculardan uçak şirketleriyle iletişime geçerek biletlerini açığa almaları ve alternatif seyahat imkanlarıyla ilgili bilgi edinmeleri istendi. Grevden inişlerin de etkileneceği ifade edildi. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Perşembe günü için yaklaşık 50 bin yolcuyu kapsayan toplamda yaklaşık 170 kalkış ve iniş planlanmıştı.

Uçuş güvenliği branşı, yolcu kontrolü, yolcu ve eşya kontrolü, kargo kontrolü ve servis alanlarında çalışan personeli kapsıyor. Verdi 2023 yılında güvenlik personelindeki grevlerle birçok havalimanını felce uğratmıştı.

Alman Havayolu Taşımacılığı Endüstrisi Birliği (BDL) Genel Müdürü Matthias von Randow grevle ilgili "Almanya'da hava trafiğini hava güvenliği çalışanlarının uyarı greviyle felce uğratmak orantısızdır" dedi. Von Randow "Bunun yerine müzakere masasında ya da arabuluculuk yoluyla bir çözümün sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir" dedi.

"Havacılıkta güvenlik bedavaya sağlanamaz"

İşverenler geçen hafta sendikaya ilk kez "yarı zamanlı çalışanlar için fazla mesai primlerinin erken ödenmesi teklifini" getirdi. Verdi ise üç pazarlık turunda ücret zammına dair bir uzlaşmaya varılamamış olmasını eleştiriyor. Çalışanların alım gücündeki kaybı kalıcı olarak dengelemek istediklerini belirten Verdi'nin müzakerecisi Wolfgang Pieper "Uçuş güvenliği çalışanlarının işinin mali olarak çekici olmayı sürdürmesi gerekir ki gerekli iş gücü kazanılabilsin ve tutulabilsin" dedi.

Pieper havalimanlarında şu anda bile her saat, hafta sonları ve tatil günleri de dahil esnek çalışan az sayıda kalifiye iş gücü olduğunu belirtti. "Hava taşımacılığında güvenlik bedavaya sağlanamaz" diyen Pieper işverenlerin şimdiye kadar sundukları tekliflerin "tamamen yetersiz" olduğunu belirtti. İşverenlerle sendika arasındaki bir sonraki pazarlık turu 6 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trenlerden sonra şimdi de havalimanı çalışanları greve... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:11:39