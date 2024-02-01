"Ayrımcılık ve dışlama gibi barbarlığı anlayamıyorum"

İlk kuşak Türkiye kökenli işçilerden 72 yaşındaki emekli Hatice Arslan da aşırı sağın yükselmesinden tedirgin. Arslan ilk yılları "Biz 1960'larda barbarca bir savaştan çıkmış ve kalkınmaya çabalayan bir ülkeye geldik. Çok ilginçtir, Almanlar bizim barbar ve görgüsüz olduğumuzu düşünüyordu" sözleriyle anlatıyor. "Tabii o zaman bugünkü gibi yakınlık kurmak, tanışmak kolay değildi, internet falan yoktu" diyen Arslan, önyargıların çoğunun birbirini tanımamaktan kaynaklandığını söylüyor.

"Bu devlet bize vatan oldu"





Partilere ve politikacılara "masum değilsiniz" eleştirisi

Almanya Tarım İnşaat ve Çevre Sendikası Örgütlenme Sekreteri Erman Oran için ise Potsdam'daki toplantı zaten bilinenin malumu oldu. Oran, "Öncelikle milyonlarca göçmenin zor ve şiddet kullanılarak sınır dışı edilmesini talep etmek büyük bir suçtur. Ve AfD, bu toplantıya katılarak 'iktidara gelirsem bu görevi üstlenebilirim' mesajı verdi. Zaten AfD milletvekilleri de bunu gizlemiyor. Konuşmalarında ve eylemlerinde tersine göçten yana olduklarını açıkça ortaya koyuyorlar" yorumunu yapıyor.

Müslüman çatı kuruluşu DİTİB'de de endişe hâkim

Aşırı sağın ve AfD'nin güçlenmesi Almanya'daki en büyük Müslüman çatı kuruluşu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) de endişeye neden oluyor. AfD'nin düşmanlaştıran ve ayrımcı dilinin birincil hedefi, Müslüman ülkelerden gelmiş göçmenler ve İslam.