Almanya'daki yeni vatandaşlık yasası yarın yürürlüğe girecek: 5 madde öne çıkıyor

BirGün'de yer alan habere göre Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa yarın yürürlüğe girecek."Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart'ta imzalandıktan 3 ay sonra yarın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giriyor.Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaşacak ve çifte vatandaşlığın önündeki engeller kalkacak.Almanya vatandaşlığına geçmek isteyenler, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak.Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmeye ilişkin süre de kısalıyor.Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor.Almanya'da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.Daha önce yürürlükte olan ve kişiyi 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" kalkıyor.Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar ile kadın erkek eşitliğini kabul etmeyenler Alman vatandaşlığına alınmayacak.Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra nasyonal sosyalist rejiminin hukuksuzluğu ve onun sonuçlarıyla ilgili Almanya'nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Bu sorumluluk Yahudilerin yaşamının korunmasını da içeriyor.Almanya İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Almanya'da vatandaşlığa geçmek isteyenlerin özgürlükçü bir toplumun değerlerini kabul etmesi gerektiği belirtilerek, "Bu değerleri paylaşmayan, hatta bunlara aykırı davranan kişilerin Alman vatandaşı olmasına izin verilmiyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Almanya'da artan Yahudi düşmanlığına tepki olarak vatandaşlık testindeki soru listesinin genişletildiği belirtilerek, "Antisemitizm, İsrail devletinin var olma hakkı ve Almanya'daki Yahudi yaşamı konularında yeni sınav soruları eklendi" ifadesi yer aldı.İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav ve diğer bazı koşullar geçerli olmayacak.Berlin eyaletinin Göçmenlik Dairesi Direktörü Engelhardt Mazanke, yeni yasaya ilişkin hazırlıklarını ve Alman vatandaşlığı başvurularında nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Vatandaşlık konularına ilişkin sorumlulukların 1 Ocak 2024'ten itibaren belediyelerden Göçmenlik Dairesine geçtiğini belirten Mazanke, böylelikle süreci kolaylaştırma, merkezi bilgilendirme ve özellikle bu süreçleri dijitalleştirme imkanına sahip olunduğunu söyledi.Mazanke, dijital olarak vatandaşlık başvurusu yapılabildiğini ifade ederek, "Böylelikle (Alman) vatandaşlığına geçmek isteyenler başvuruları günün her saati yapabiliyor. Ayrıca vatandaşlığa kabul koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı görmek için önceden 'Hızlı Kontrol' (Quick-Check) testini yapabilirsiniz. Bu, vatandaşlığa geçmek isteyenler için inanılmaz bir kolaylıktır. Bu bizim için de inanılmaz bir kolaylık çünkü bireysel vakalarda prosedürler artık çok daha hızlı ilerleyebiliyor." dedi.Dairenin oluşacak yoğunluk için hazır olup olmadığına ilişkin soruya da Mazanke, "Doğrusunu söylemek gerekirse, şu anda kaç kişinin başvuruda bulunacağını tam olarak tahmin etmek mümkün değil. Gerçekten güvenilir tahminler yok. Bu bakımdan gerçekten bire bir hazır mıyız sorusuna cevap veremiyorum. Ancak süreçleri mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.Mazanke, bu yıl yapılan tüm başvuruları sonuçlandıramayacaklarını kesin şekilde söyleyebileceğini kaydetti.Geçen yılın sonuna kadar kişinin başvuruda bulunmadan önce "bilgilendirme görüşmesine" katılmasının zorunlu olduğunu aktaran Mazanke, "Bunun için randevu alınması gerekiyordu ve randevu zamanı çok azdı. Bu da bir kişinin çok uzun beklemek zorunda kaldığı anlamına geliyordu. Şimdi bu çok daha kolay hale geldi. Çünkü kriterlerini yerine getirilip getirilmediği çok hızlı şekilde kontrol edebiliyor ve başvurular da çok hızlı şekilde yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.Mazanke, bu yıl vatandaşlığa geçenlerin sayısını artıracaklarını vurgulayarak, "Geçen yıl Berlin'de 9 bin kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu yıl 20 bin kişinin vatandaşlığa kabulünü gerçekleştirmek istiyoruz. Yani sayı iki katından fazla artacak" dediBunlar hesaplandığında ve bu yıl 20 bin başvurunun sonuçlandırılacağından tüm başvuruları bu yıl bitirilemeyeceğini ifade eden Mazanke, bundan sonra da başvuruların yaplacağına işaret etti.Mazanke, daha önce yapılan başvuruların önce işleme koyulup koyulmadığı ve işleme alınma sıralamasına ilişkin bir soruya da bu konunda karma modele karar verdikleri yanıtını verdi.Burada çeşitli kriterlere bakarak karar verdiklerini aktaran Mazanke, "Çünkü vatandaşlığa geçmek için bugün başvuran ve tüm gereklilikleri yerine getiren birinin yıllarca beklemesinin adil olmadığını düşünüyoruz ve ayrıca bu işlem için zamanın gelip gelmediğini her zaman önceden kontrol etmeniz de verimli değil" diye konuştu.Burada başvurularının eksiksiz olmasının belirleyici olduğunu vurgulayan Mazanke, "Eğer acil bir neden varsa, örneğin vatandaşlığa kabul belgesini almadan önce bir kişi devlet memuru olarak öğretmen olamayacaksa, o zaman bu tür müracatları öne çekmeye çalışıyoruz" dedi.Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere önce "Quick-Check" yapmasını ve tüm evrakların tamam olduğunda dijital olarak başvuru yapmalarını tavsiye eden Mazanke, işlemlerin sonuçlanmasının ne kadar sürdüğüne ilişkin soruya da "Başvuruların sonuçlandırılmasının gerçekten ne zaman bitirileceğini tahmin edemiyorum. Ortalama işlem süresinin ne kadar olduğunu da söyleyemem çünkü ne kadar yeni başvuru alacağımızı bilmiyoruz" yanıtını verdi.Mazanke, özellikle Berlin'deki Türk toplumundan çok sayıda kişinin başvuru yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.