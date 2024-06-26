Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın misillemesi sert oldu! /26 Haziran 2024 12:24

Rusya’nın misillemesi sert oldu!

Moskova AB’nin önde gelen bütün yayıncı kuruluşlarına yayın yasağı getirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Avrupa Birliği’nin Rus medya kuruluşlarından RIA Novosti, Izvestia ve Rossiyskaya Gazeta’ya yayın yasağı getirmesine misilleme olarak Moskova, AB’nin önde gelen yayıncı kuruluşlarına yayın yasağı getirdi.

Listede 81 yayın ve ajans yer alıyor.

Bunlar arasında Agence France-Presse, Politico, La Stampa ve La Repubblica, El Pais ve El Mundo, Der Spiegel yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rus tarafı, çeşitli düzeylerde, yerli gazetecilere yönelik siyasi saikli tacizlerin ve AB'de Rus medyasına yönelik asılsız yasakların gözden kaçmayacağı konusunda defalarca uyardı." ifadesine yer verildi.

Listede 25 ülkeden medya yer alıyor. Bunlar arasında Alman dergisi Die Zeit, Polonya televizyon kanalı Belsat, Fransız Le Monde ve Liberation gazeteleri, çevrimiçi yayın Euobserver ve İsveç televizyon ve radyo şirketi SVT vardı.

Dışişleri Bakanlığı, Rus medyasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması durumunda Rus tarafının da "bahsedilen medya işletmecileriyle ilgili kararını yeniden gözden geçireceğini" sözlerine ekledi.

AB, 14'üncü yaptırım paketini onayladı

AB, 24 Haziran'da 14'üncü yaptırım paketini onayladı. Yaptırımlar listesinde 116 tüzel kişi ve kişi yer aldı.

Rusya, ülkeye girişi yasak olan Avrupa departmanlarının temsilcilerinin listesini genişleterek yanıt verdi. Ayrıca medya kuruluşlarının, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, AB vakıflarının ve düşünce kuruluşlarının Rus kaynaklarından fon kabul etmesi yasaklandı.
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