Bank of China risk etmedi ve geri adım attı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Kommersant gazetesi, kararın ikincil yaptırım korkusundan kaynaklandığını yazıyor. Çin’in en büyük bankalarından Bank of China, ABD’nin yaptırım uyguladığı SDN Listesindeki Rus bankalarıyla faaliyetlerini askıya alıyor. Çin bankasının bu adımının arından büyük Rus bankalarından Çin'e yapılan ödemeler daha zor hale gelecek.

Kommersant’ın haberine göre, iki ülke arasınaki ticari ilişkilerde Bank of China, ödeme trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturuyor, ancak artık para transferleri giderek banka dışı aracılara doğru kayıyor.Finans piyasasından çeşitli kaynakların Kommersant'a verdiği bilgiye göre, Bank of China, ABD SDN Listesindeki Rus bankalarından yuan cinsinden ödemeleri işlemeyi 24 Haziran'dan itibaren durdurdu.Uzmanlar, Bank of China'nın Çinli işletmeler, devlet kurumları ve büyük Rus şirketleri için referans uzlaşma kredi kuruluşu olduğunu belirtiyor.Banka, Rusya'daki Çin bankalarının bağlı ortaklıkları arasında varlıklar açısından yaklaşık 600 milyar ruble ile ikinci sırada yer alıyor.Uzmanlar zaten 3 aydır Çin'deki Bank of China, doğrudan ve muhabir banka olarak, SDN listesinde olup olmadığına bakılmaksızın Rus bankalarından gelen ödemeleri reddettiğini vurguluyor.Çin’in büyük bankalar aracılığıyla Rusya karşısı yaptırımlara uyarak Batıya mesaj verdiği şeklinde yorumlanıyor. Rus şirketlerinin uzun süredir üçüncü ülkeler üzerinden Çin’e ödeme yaptığı belirtiliyor. Çünkü bugün başka güvenilir kanalın kalmadığı, geri kalanının tamamen yasal olmadığı vurgulanıyor.