Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Avrupa'da silahlanma çağrısı /16 Aralık 2023 19:47

Almanya'dan Avrupa'da silahlanma çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Pistorus, "Avrupa yeni tehditlere karşı yeniden silahlanmalı" dedi.

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa'nın yeni askeri tehditlere karşı kendini daha iyi savunabilmek için silahlanması gerektiğini söyledi.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Pistorius, "Avrupalılar olarak kendi kıtamızda güvenliği sağlamak için daha fazla taahhütte bulunmalıyız. Silahlı kuvvetler, sanayi ve toplum açısından arayı kapatmak için yaklaşık 5-8 yılımız var" dedi.

ABD'nin güvenlik odağının Hint-Pasifik'e kaydığını belirten Alman bakan, Rusya'nın, Ukrayna'daki işgalini sürdürmek için silah üretimini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Pistorius, ABD'nin Ukrayna'ya yeni finansman konusunda anlaşmaya varamaması halinde Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı telafi etmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi.
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