Özgür Özel'den Erdoğan'a: Eğer cesaretin varsa...

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haber ine göre CHP’nin 81 ildeki gençlik kolları başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da düzenlenen İl Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı’nda buluştu.Kentte bulunan bir otelde CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin Manisa’daki belediye başkanları ve 81 ilin gençlik kolları başkanları katıldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada, gençleri doğdu şehirde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:* "Gençlik emek umut demek, gençlik demek yeni fikirlere açık olmak demek. Bizim bundan sonraki en önemli görevimiz Atatürk’ün vasiyetine sahip çıkmaktır. 2023’ü hedefleyenler kendi hedeflerine ulaştılar belki ama milli gelir hedefleri 25 bin dolardı, 10 bin 600 dolarda kaldı. İhracat hedefinin yarısını bile tutturamadı. Ekonomi büyüklüğünde 2023 hedefinin yarısındayız, istihdamda yarısındayız, enflasyonda kat kat ilerisindeyiz. Ama tüm hedeflerin tutabilmesi için bu ülkeyi Osmanlıyı da felaketlere sürükleyen bir tek adam anlayışının değil bu ülkeyi bir demokrasinin yönetiyor olması lazım.* Bu ülkede kuvvetler ayrılığının, hukukun üstünlüğünün, güçlü bir parlamento olması lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk batıyı işaret ederken yön söylemedi, gelişmişliği gösterdi, bilimi, hukuku gösterdi. Onun gösterdiği yerde bugün 45 bin dolar gelir var Avrupa Birliği’nde. Bizde 10 bin dolar ama geminin rotasını ilk kaptanın aksine batıdan doğuya çeviren ve Şangay İşbirliği Örgütü’ne girmek istiyoruz diyenin gösterdiği yerde 4 bin 500 dolar gelir var.* Bir tarafta 45 bin dolar bir tarafta 4500 dolar. Türkiye önümüzdeki günlerde CHP’ye oy verip Avrupa Birliği’ne mi girecek yoksa Recep Tayyip Erdoğan’ın hayallerine teslim olup 4 bin 500 dolarla Şangay İşbirliği Örgütü’nde mi sürünecek buna karar verecek. Burada mütevazı bir yönetim zengin bir halk, bu tarafta kocaman saraylar, en pahalı makam arabaları, itibardan tasarruf etmeyen otoriter liderler ama sürünen bir halk var. Biz vatandaşlarımıza en çok bu konunun üzerinde düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz."Türkiye’nin siyaset tarihindeki genç liderlerden örnek vererek gençlere güvendiğini anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:* "Gençlik Kollarını bayrak asacak, afiş asacak, bildiri dağıtacak, alkış yapacak bir gençlik kolları olarak göremeyiz. Gençlik Kolları Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki iktidarınızı kuracak ve yönetecek olanlardır. Genç arkadaşlarımızın listelerde olmaları lazım. CHP’nin gençlik kolları genel başkanı, listelerin yapıldığı güne kadar; o makama seçildiyse, PM’nin, MYK’nin doğal üyesi ise, o salonda her hafta partinin yönetimine katkı sağlayacak noktaya layık görülüyorsa; onu ilinde listenin başına layık göreceğiz. Gençlik Kolları İlçe Başkanlarından, siz çalışıp kriteri belirleyecekseniz; Gençlik Kolları İl Başkanlarından 4 Eylül ile 9 Eylül arasında yapacağımız Büyük Kurultayımızda Sivas’ta başlayacağız, Ankara’da devam edeceğiz…* O tüzüğe yazacağız, en başarılı beş ilçe başkanını, beş gençlik kolları il başkanını, ön seçime sokmadan, görevini iyi yaptı diye, başardı diye, tüzüğe yazacağız, listenin başına koyacağız. Böyle bir hazırlık yapmaya hazırsanız, Türkiye’yi de yönetmeye hazırsınızdır. Parti Meclisi’nde söz verdim, yaş ortalaması 43 PM’nin. Kadın erkek eşit temsil olacak dedim, 9 kadın, 9 erkek; hepsi MYK üyesi. Tayyip Erdoğan, 18’de bir kadın koydu. Senin yerin aile diyor, kadın bir tek o işten anlar diyor. Gerisi erkek işi, karışma elinin hamuruyla diyor. Bizim iktidarımızda bakanların yarısı kadın yarısı erkek olacak. İşte PM değişti, MYK değişti. Hepimiz birden CHP’yi ve Türkiye’yi değiştirmeye kendimizi nefer kılacağız. Biz başarırsak Türkiye başaracak. Bu salondakiler başarırsa hep birlikte başaracağız."CHP lideri Özel, Türkiye’nin beka sorunu olduğunu belirterek, şunları söyledi:* "Ülkenin en önemli sorunu var. Büyük bir beka sorunu olduğuna katılıyorum; Sayın Bahçeli gibi, Sayın Erdoğan gibi… O sorun, bu ülke dünyanın en güzel ülkesi, bu ülke üzerinde bütün dünya hesap yapıyor, hayal kuruyor. Onlara bakarsan sorun bu. Yarın gelebilirler, işgal edebilirler. Bu tarafı kolay, 100 yıl önce nasıl izin vermediysek, bütün dünya hayal kursa da kimsenin emellerine ulaşmasına izin vermeyiz. Ama bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken, bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Türkiye’de gençlerin yüzde 75’i, bavulları kafada toplamış, fiilen toplaması an meselesi."Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a de seslenen Özel, sözlerine şöyle devam etti:* "Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin beka sorunu dünyanın burada hayal kurması değil. Bu ülkenin gençlerinin sizin yüzünüzden yurt dışında hayal kurmasıdır. Türkiye’de büyük bir umutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı var. Bu salonun görevi CHP’deki örgütlü gençlerle, bütün gençleri örgütleyip yeniden kurtuluşun mümkün olduğunu, demokrasinin yeniden kuruluşunun mümkün olduğunu; konserlerin, festivallerin iptal olduğu bir ülke değil bütün özgürlüklerin yaşanabileceğini, kimsenin yaşam biçimine müdahale edilmeyecek gerçek bir demokratik Cumhuriyete kavuşacağımızı, bu ülkenin kaynaklarının hepimize yeteceğini, bu ülkenin bizim için gerçekten yaşanılacak bir ülke haline gelmesi için bu ülkeye hep beraber inanmamız gerektiğini; onlara sizin anlatmanız, hep beraber onları ikna etmemiz gerekiyor."Filistin konusunun iç siyaset malzemesi yapıldığını belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Erdoğan’a da çağrıda bulunan Özgür Özel, şöyle konuştu:* "Bugün Tayyip Erdoğan halen bizi, Netanyahu ağzıyla konuşmakla suçluyor. Türkiye Filistin meselesini, iç politikada elverişli bir alan gördükleri için, biz meselede Yaser Arafat-Ecevit çizgisinden geldiğimizi görüyor ama görmezden gelmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan. Filistin meselesi; siz kulağınızın üstüne yatarken, CHP’nin meselesiydi, devrimci gençlerin meselesiydi, yine bizim meselemizdir. Kendisine bir çağrıda bulundum: Eğer cesaretin varsa ben hazırım. Benim valizim hazır. Ben zaten izin bekliyorum, Gazze’ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli’yi çağır, bütün partilerin genel başkanlarını çağır; hep beraber Refah Sınır Kapısı’na dayanalım, Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım."CHP Genel Başkanı Özel açıklamasının devamında, yerel seçimler için oluşturulan listelerde çok fazla kadın ve gencin yer almadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:* "Yerel seçimlere gidiyoruz. Öncelikle 226 aday duyurduk. Hepsi bölgesinde tek adaydı. Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi, ‘acaba durumu riskte’ diye düşünmesin. Çünkü birden çok adayın olduğu yerlerde, aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu, memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde duyurmadık. Önümüzdeki dönemde peyderpey duyurulacak. Dört büyükşehri açıkladık.* Biz belediye başkanı açıklarken, örneğin Halk Ekmeği kuran Ahmet İsvanları açıklıyoruz, suyun ilk 10 tonunu bedava veren Osman Özgüvenleri açıklıyoruz, Türkiye’nin ilk metrosunu yapanları, sosyal belediyecilikle Türkiye’yi tanıştıranları açıklıyoruz. Tabii ki bu listelerde çok istememize rağmen arzu ettiğimiz kadar genç ve kadın olmayacak. Bir öğrenilmiş çaresizlikten, bir cam tavandan dolayı olmuyor… Kazanmaya en yakın, kazanabilecek adaylarla yol yürüyoruz. Ama burada kadın varsa, genç varsa onları tercih ediyoruz… Belediye Meclis listelerinde kadın ve gençlik kotası uygulanacak. Bu koltuğa kimse sefa sürmek için gelmiyor.* CHP’nin oklarının arasında sefacılık yok. Devrimcilik var, Atatürk nasıl cesaret ettiyse, biz de cesaret edeceğiz. Bu neye mal olursa, olsun. Bu yaptığımız; gençleştiren, kadınlara alan açan işler neye mal olursa, kim bozulacak olursa, kim karşımıza geçecek olursa olsun; biz bu işi usulüne uygun, olması gerektiği gibi, CHP’nin değerlerine uygun, bir sosyal demokrat partide nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapacağız. Bize güçlü erkeklerin atadığı kadınların olduğu listeler değil; güçlü kadınların ve gençlerin bileğinin hakkıyla geldiği listeler lazım, böyle listeler yapacağız."