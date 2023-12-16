Premier Lig'de şok: Luton Town kaptanı Tom Lockyer maç sırasında yere yığıldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Bournemouth-Luton Town maçında konuk ekibin kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. 7 ay önceki Championship play-off finalinde kalp krizi geçiren ve ameliyat sonrası sahalara dönen Lockyer, benzer bir korku yaşattı.



Vitality Stadı'ndaki maçın ilk yarısı Luton Town'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ev sahibi ekip Bournemouth 58'de Dominic Solanke ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Luton Town golden sonra üç oyuncu değişikliği yaparken, mücadele tekrar başladı.



Ancak saniyeler sonra Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer orta sahada bir anda kendisini yere bıraktı.



Yüzüstü şekilde yere yatan Luton kaptanını, ilk olarak rakip takım oyuncuları fark etti. Sağlık ekipleri anında saha içine girdi ve ilk müdahaleyi yaptı.



Bournemouth ve Luton Town oyuncuları, Tom Lockyer'in yerde kalmasından sonra büyük bir şok yaşarken, 29 yaşındaki Galli futbolcunun tedavisi yaklaşık 20 dakika boyunca saha içinde yapıldı.



Daha sonra saha dışına çıkartılan Tom Lockyer'in sağlık durumu hakkında Bournemouth sağlık ekibinden verilen bilgiye göre; oyuncunun bilinci açık ve söylenenlere tepki verebiliyor.



Öte yandan, mücadelenin ertelendiği açıklandı.



7 AY ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Lockyer, Championship play-off finalinde yaşadığı kalp krizi nedeniyle büyük korkuya sebebiyet vermişti. Ameliyat olan ve futbol sahalarına yeniden dönen Lockyer, Luton Town ile yeni sözleşme imzalamıştı.



