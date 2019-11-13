Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan IŞİD açıklaması /13 Kasım 2019 21:19

Almanya'dan IŞİD açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı IŞİD’li teröristler ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Almanya'nın IŞİD militanlarını kabul edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin, kaç IŞİD’li teröristin Almanya'ya iade edileceği yönündeki soruya Maas, Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını ve bu hafta boyunca Türk yetkililerden bilgi aldıkları yanıtını verdi.

Maas, şöyle devam etti:

"Bizim için gerçekten Almanya vatandaşı olup olmadıklarını ve IŞİD ile ilişkilerinin olup olmadığını görmek, eğer böyle bir ilişki varsa, bu nasıl bir ilişki ve belirli yasaların ihlal edilip edilmediğine bakmak çok önemli. Eğer suç işledilerse o zaman mahkeme önüne çıkıp sorumluluk üstlenmeliler. Tüm bu meselelerin açıklığa kavuşturulması için Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut. Böylece IŞİD kapsamında suç işleyen kişiler mi söz konusu öğrenebilelim ve uygun bir şekilde sorumluluk üstlensinler." 
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