Almanya'dan Prigojin açıklaması

"Prigojin kararı doğrudan Kremlin'de alınmış olabilir"





"Başka bir isyan olasılık dışı değil"

Siyaset Bilimci Alexander Libman'a göre de Prigojin’in öldürülmüş olması güçlü bir ihtimal. Bu durumun gelecekte başka bir isyan görülebileceği ihtimalini ise ortadan kaldırmadığını savunan Libman, "Bu yalnızca (olası bir isyana) hazırlığın daha büyük bir gizlilik içinde yapılacağı ve aktörlerin olası tehlikeleri daha detaylı hesaplayacakları anlamına geliyor" diye konuştu.