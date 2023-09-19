Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi /19 Eylül 2023 09:42

Almanya'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde askeri yardım yapılacağını açıkladı. Yardım paketinin içinde patlayıcı mühimmat, zırhlı araç ve mayın arama sistemleri bulunuyor.

SHABER3.COM

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde askeri yardım yapılacağını açıkladı. Bakan Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Patlayıcı mühimmat, havan topu, mayın füzesi gibi ek cephane yolluyoruz" dedi.

Ukrayna'ya ayrıca zırhlı araç ve mayın arama sistemleri göndereceklerini söyleyen Pistorius, "Yaklaşan kış mevsimini de göz önünde bulunduruyoruz. Kıyafetin yanı sıra jeneratör ve ısıtıcı da yollayacağız. Paketin tamamı 400 milyon euro tutarında olacak" diye konuştu.

Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'da Ukrayna askerlerine verilen eğitimlerin de süreceğini ve yıl sonuna kadar eğitilen asker sayısının 10 bine ulaşacağını söyledi.

Alman Bakan, Kiev'in Berlin'den talep ettiği Taurus seyir füzelerinin gönderilip gönderilmeyeceği konusunda ise henüz bir karara varılmadığını belirtti. Ukrayna'ya her bir silah gönderme kararının titiz bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Pistorius, karar aşamasında bir dizi siyasi, hukuki, askeri ve teknik konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Pistorius Tauruslarla ilgili olarak da bu füzelerin Alman askerlerinin desteği olmaksızın kullanılmasının mümkün olup olmadığının incelendiğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:44