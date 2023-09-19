Almanya'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde askeri yardım yapılacağını açıkladı. Bakan Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Patlayıcı mühimmat, havan topu, mayın füzesi gibi ek cephane yolluyoruz" dedi.





Ukrayna'ya ayrıca zırhlı araç ve mayın arama sistemleri göndereceklerini söyleyen Pistorius, "Yaklaşan kış mevsimini de göz önünde bulunduruyoruz. Kıyafetin yanı sıra jeneratör ve ısıtıcı da yollayacağız. Paketin tamamı 400 milyon euro tutarında olacak" diye konuştu.





Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'da Ukrayna askerlerine verilen eğitimlerin de süreceğini ve yıl sonuna kadar eğitilen asker sayısının 10 bine ulaşacağını söyledi.





Alman Bakan, Kiev'in Berlin'den talep ettiği Taurus seyir füzelerinin gönderilip gönderilmeyeceği konusunda ise henüz bir karara varılmadığını belirtti. Ukrayna'ya her bir silah gönderme kararının titiz bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Pistorius, karar aşamasında bir dizi siyasi, hukuki, askeri ve teknik konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Pistorius Tauruslarla ilgili olarak da bu füzelerin Alman askerlerinin desteği olmaksızın kullanılmasının mümkün olup olmadığının incelendiğini ifade etti.