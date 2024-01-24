Almanya'nın 150 yıllık moda şirketi iflas başvurusu yaptı

Almanya'da her yeni gün bir başka iflas haberiyle başlıyor. Ekonomik buhranın boyutları gün geçtikçe daha da ciddiye alınası bir düzeye ulaşıyor.





Hamburg'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren moda perakendecisi Gosche, iflas başvurusunda bulundu. Şehrin, Blankenese, Groß Flottbek ve Eppendorf semtlerinde şubeleri bulunan şirket, 1867 yılında Hansa kentinde kurulmuştu.





"TÜKETİCİ İSTEKSİZ"





Şirketin ekonomik sorunlarının, çevrimiçi ticaretten kaynaklanan rekabet ve "tüketicilerin harcama konusundaki genel isteksizliğine" bağlı olduğu düşünülüyor.









Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un en sevdiği markalardan biri olduğu rivayet edilen Gosche'ye, başvuru üzerine geçici iflas yöneticisi atandı.





KAPANMAYABİLİR





Şirketin devredilmesi üzerine hali hazırda bazı alıcılarla görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, devir işlemleri gerçekleşirse markanın aynı isim ve şubelerle faaliyetlerini sürdüreceği belirtiliyor.