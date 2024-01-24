Makinist grevinin Almanya'ya faturası1 milyar Euro

Alman Tren Makinistleri Sendikası’nın (GDL), Alman Demiryolları’ndaki (DB) altı günlük grevi başladı. Salı akşamı saat 18.00’de yük taşımacılığında başlayan grev, demiryolunun bu sabah erken saatlerde teyit ettiği üzere GDL tarafından saat 02.00’de yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletildi. Grev pazartesi akşamı saat 18.00’e kadar sürecek. Yolcular uzun mesafe ve bölgesel hizmetlerde önemli kısıtlamalara katlanmak zorunda kalacaklar. İlk kez grev bütün bir hafta sonunu da kapsayacak.









EKONOMİYİ CİDDİ ETKİLEYECEK

Ancak bu sefer Alman ekonomisi grevden etkilenecek. Alman endüstrisi, tren makinistlerinin grevinin yük taşımacılığı da dahil olmak üzere şirketler için büyük sorunlara ve zararlara yol açmasını bekliyor. Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Genel Müdürü Tanja Gönner’e göre, bireysel üretim kayıpları, kısıntılar ve sanayide kapanmalar da dahil olmak üzere ciddi kısıtlama tehdidi olduğunu belirterek “Altı günlük bir grevle, toplamda 1 milyar Euro’ya varan kayıplar beklenebilir” dedi. Grevlerin uzun vadeli bir etkisi olacağını belirten Gönner, operasyonel ve ekonomik zararın yanı sıra, bir taşıma modeli olarak demiryolunun ‘imajına verilen önemli zararın’ da durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.









EN ÇOK KİMYA, MADENCİLİK VE POSTA SEKTÖRÜ ETKİLENECEK

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) de yaklaşık 1 milyar euro kayıp olabileceği tahmininde bulundu. Yük taşımacılığındaki aksamadan en çok otomobil, kimya, madencilik ve posta sektörüne etkileyeceği belirtildi. Almanya’dan her hafta yüzde 60’i diğer Avrupa ülkelerine olmak üzere toplam 20 bin yük treni geçiyor. DB, daha önceki grevlerde olduğu gibi, uzun mesafeli tren seferlerinin yaklaşık yüzde 80’inin iptal edildiğini duyurdu. Sözcü, bölgesel hizmetlerde de önemli kısıtlamalar olacağını söyledi. Son zamanlarda olduğu gibi, bunlar bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyor. Yolcular, demiryolunun web sitesi ya da ‘DB Navigator’ uygulaması aracılığıyla seferler hakkında bilgi edinebilecek. Demiryolu ayrıca bir bilgi hattı da kurdu. Grev döneminde yapılan yolculuklar için tren rezervasyonları iptal edilmişti. Müşteriler bu nedenle yolculuklarını daha sonraki bir tarihe erteleyebilecek.





HALK GREVE SEMPATİ DUYMUYOR



GDL sendikası önümüzdeki birkaç gün içinde sendikanın yönetim kurulunun da katılması beklenen çok sayıda grev mitingi çağrısında bulundu. Perşembe günü GDL yöneticisi Claus Weselsky’nin beklendiği Stuttgart’ın yanı sıra Nürnberg, Hamburg, Erfürt ve Halle/Saale’de gösteriler planlanıyor. Cuma günü de Berlin ve Dortmund’da eylemler yapılması planlanıyor. GDL, Deutsche Bahn’a gönderdiği bir mektupla ücret taleplerini yeniledi. GDL’nin kamuoyuna duyurduğu mektupta “Teklifler, geçtiğimiz haftalarda toplu pazarlık ortaklarımızla varabildiğimiz ücret anlaşmalarına dayanmaktadır” denildi. GDL, 2028 yılına kadar vardiyalı çalışanlar için haftalık çalışma saatlerinin mali kayıp olmaksızın 38 saatten 35 saate indirilmesi için somut bir takvim önerildi. Bu konu sendikanın temel talebi ve ücret anlaşmazlığının düğüm noktasını oluşturuyor. Öte yandan bir ankete göre, tren makinistleri sendikası GDL’nin altı günlük grevi halk arasında onay görmedi. YouGov tarafından yapılan ankete göre halkın yüzde 59’u greve sempati duymuyor. Ankete göre yüzde 34’lük bir kesim ise grevi anlayışla karşılıyor. Anket 18 yaş ve üzeri 4 bin 124 kişiyle yapıldı.



