Fransa'da çiftçilerin eylemleri büyüyor: Traktör ve kamyonlar otoyolları kapattı

Fransa'da çiftçilerin fiyat basıncı, vergiler ve çevre düzenlemelerine karşı başlattığı eylemler büyüyerek devam ediyor.





Çiftçiler, traktör ve kamyonlarla başlattıkları yol kapatma eylemlerini dün genişletti. Eylemler, birçok noktada trafiğin kitlenmesine neden oldu.





Çiftçi sendikaları, hükümetten tüketici fiyatlarının düşürülmesi yönündeki baskının hafifletilmesini ve çevre düzenlemelerinin azaltılmasını talep ediyor.





Genç Çiftçiler (Jeunes Agriculteurs) sendikasının başkanı Arnaud Gaillot, "Başbakan somut duyurular yapmadığı sürece yoldaki barikatları kaldırmayacağız. Konuşma zamanı bitti, icraata ihtiyaç var" dedi.





Sendika yetkilerinin pazartesi günü Fransa Başbakanı Gabriel Attal'la yaptığı görüşmeden saatler sonra yeni traktör konvoyları, yolları durdurmak üzere yola çıktı. Eylemler sonucunda birçok otoyol trafiğe kapandı.





Fransa'nın komşu ülkelerinde de benzerlerinin gerçekleştiği çiftçi eylemleri, Avrupa Parlamentosu seçim sürecinin hızlandığı bir dönemde gerçekleşirken, Fransa'nın yeni başbakanı Attal'ın karşılaştığı ilk büyük zorluk oldu.





Eylemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Çiftçilerimize sesleniyorum: Hükümetten, karşılaştığınız zorluklara somut çözümler getirmeleri yönünde tam olarak seferber olmasını istedim" dedi.





Çiftçiler fiyat baskısı yapan hükümeti sorumlu tutuyor

Avrupa Birliği'nin en büyük tarım üreticisi Fransa'da çiftçiler daha önce de birçok kez geniş çaplı eylemler düzenlemişti.





Çiftçiler, tarım sektöründe yaşanan sorunlardan, "enflasyonla mücadele" adı altında gıda şirketlerine "tüketici fiyatlarını düşürme" baskısı yapan Finans ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in politikalarını sorumlu tutuyor.





Çiftçi sendikası FNB'nin yöneticisi Patrick Benezit, salı günü yaptığı basın toplantısında, tedarikçilere yapılan fiyat basıncının çiftçileri doğrudan etkilediğini ve bunun "adil fiyat garantisini hedefleyen" kanunlara aykırı olduğunu dile getirdi.





Protestolar diğer AB ülkelerine sıçrayabilir

Fransa'dan önce Romanya ve Almanya'da da yapılan geniş çaplı çiftçi eylemlerinin diğer AB ülkelerine sıçraması da öngörülüyor.





Avrupa Birliği (AB) Profesyonel Tarım Kuruluşları Komitesi Başkanı Christine Lambert, konuk olduğu Fransız kanal BFMTV'de, İspanya ve İtalya'da da çiftçilerin gösterilere başlayacağını belirtti.





Lambert, İspanyol ve İtalyan çiftçilerin, mesleklerini icra etme konusunda karşılaştıkları zorluklarla ilgili hükümetlerinden yardım talep edeceğini ifade etti.





Christine Lambert, İtalya'da yaşanan sellerin bu ülkenin çiftçilerini kötü etkilediğine de değindi.