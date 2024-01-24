Ukrayna vatandaşlarını çıkmazda bırakan kanunlar

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





En son Ukrayna Parlamentosuna getirilen teklife göre Rusya Federasyonu vatandaşı olan Ukraynalılar vatandaşlıktan çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya.





Ukrayna parlamentosuna sunulan çoklu vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısına göre, gönüllü olarak Rus vatandaşlığını kazanan kişiler Ukrayna pasaportlarını kaybedecek.





22 Ocak'ta Ukrayna'da çoklu vatandaşlık kurumunun getirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı komisyonda görüşülmeye başlandı. Tasarı, Verhovna Rada'ya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından tanıtıldı.

Yasaya göre, Rusya hariç dünyanın farklı ülkelerinden gelen tüm etnik Ukraynalılar ve onların soyundan gelenler Ukrayna vatandaşlığına sahip olabilecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılan gönüllüler de çoklu vatandaşlık alabilecek.





Her Ukraynalı ‘mültecilik’ ve ‘vatandaşlık’ arasında seçim yapmak zorunda





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yeni Yıl mesajında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini söylemişti.





Ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, Zelenskiy, "Ukraynalılar mülteci ve vatandaş statüsü arasında seçim yapmak zorunda. Bir gün kendime şu soruyu sormam gerekeceğini biliyorum: Ben kimim? Kim olmak istediğine dair bir seçim yap. Kurban mı, kazanan mı? Mülteci mi, vatandaş mı? Ve herkes cevabı biliyor” dedi.





Başka ülkelerde yaşan Ukraynalılara seferberlik uyarısı





Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov daha önce yaptığı açıklamada ülkeden kaçan vatandaşları seferber etmek istediklerini söylemişti.





Umerov'a göre yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm Ukraynalıların seferberlik talimatlarına uyması gerekirken, daha sonra açıklamalarda bulunan bakanlık temsilcisi Hilarion Pavlyuk, konunun askere alma ve ‘yurtdışındaki Ukraynalılara orduya katılmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatma ihtiyacı’ ile ilgili olduğunu açıkladı.

Ukrayna parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul etmesi halinde, asker kaçaklarının belgelerini güncelleyemeyecekleri ve yurt dışındaki mülteci statülerini yitirecekleri tahmin ediliyor.