TÜİK Türkiye'den İsrail'e yapılan silah satışını deşifre etti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.







Türkiye'nin bu süreçte İsrail'le ticari ilişkilerini devam ettirmesi tepkilere neden olmuştu.





10Haber'in "Gazze’ye bomba yağarken Türkiye’den İsrail’e silah satılmış" haberine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) açıklama geldi. TÜİK, Türkiye'den İsrail'e silah satışına ilişkin yaptığı açıklamada, "harp mühimmatı ve silahı gönderilmediğini, tabancaların aksam ve parçalarının ihraç edildiğini" duyurdu.





'Harp silahları ve mühimmatı değil, kişisel amaçlı'

TÜİK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:





"2023 yılının Ocak-Kasım döneminde İsrail’e 93. Fasıl kapsamında yapılan ihracat toplam 903 bin dolar, Kasım ayında yapılan ihracat ise 80 bin dolardır. Haberlerde bahsi geçen silah ve mühimmata ilişkin ürünler 9303 tarifesi altındaki ‘harp amaçlı olmayan ateşli silahlar’dan, 9305 tarifesi altındaki ‘rovelver ve tabancalara ait aksam ve parçalar’dan ve 9307 tarifesi altındaki kılıç, pala, süngü benzeri ürünlerden oluşmaktadır."





TÜİK’in gönderdiği tabloya göre, İsrail’e 93 numaralı fasıl kapsamında 2023 yılının kasım ayına kadar toplam 902 bin 702 dolar ihracat yapıldı.





TÜİK'in açıklamasında "Sonuç olarak Türkiye’nin İsrail’e ihraç ettiği 93. fasıl altındaki ürünler harp silahları ve mühimmatı değil, kişisel amaçlı spor av vb. amaçlı silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkindir" ifadeleri kullanıldı.







