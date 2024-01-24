Kanada'da işçileri taşıyan uçak düştü









Kanada'da yine bir uçak kazası yaşandı. Madencilik şirketi Rio Tinto'nun işçilerini taşıyan uçak Kanada'nın uzak Kuzeybatı Toprakları'ndaki Fort Smith yakınlarında düştü.





Olayda kaç kişinin öldüğü veya uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair ayrıntı verilmedi ancak uçağın sahibi Northwestern Air Lease, işçilerin taşındığı uçak modelinin 19 kişilik kapasitesi olduğunu belirtti.





Rio Tinto İcra Kurulu Başkanı Jakob Stausholm yaptığı açıklamada şirketin kazadan dolayı 'perişan olduğunu' söyledi. Stausholm açıklamasında, "Yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şekilde yardımcı olacağız" dedi.









Northwestern Air Lease yorum taleplerine yanıt vermedi, ancak Kuzeybatı Toprakları Başbakanı kayıplar için bir bildiri yayınladı. Kuzeybatı Toprakları Başbakan Rocky Simpson, "Bugün Fort Smith'in dışında düşen Northwestern Air uçağında bulunanların ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.





Kuzeybatı Toprakları Baş Adli Tabibi Garth Eggenberger, ölümlerin olduğunu doğrularken, yakınları bilgilendirilene kadar işçiler hakkında daha fazla bilgi vermeyeceklerini söyledi.









Olayla ilgili Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu soruşturma başlattı.





Öte yandan meydana gelen kaza, Kanada'da yer alan Britanya Kolumbiyası'nda bir grup kayakçıyı taşıyan helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaranladığı helikopter kazasından bir gün sonra gerçekleşti.