Şangay açıklarında 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi batırıldı

Ankara merkezli Gamma Denizcilik’e ait 48821 DWT’lik OMEGA isimli dökme yük gemisi Şangay açıklarında 18000 DWT’lik başka bir gemi ile çatışarak battığı öğrenildi.







Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin Şangay Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yaptığı görüşme sonucunda Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığının öğrenildiğini duyurdu.







Açıklamada "Geminin üçüncü kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC (Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi) Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun" denildi.

