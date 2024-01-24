Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, İstanbul ve Balıkesir adaylarını açıkladı /24 Ocak 2024 11:39

Akşener, İstanbul ve Balıkesir adaylarını açıkladı

Akşener, İyi Parti'nin iki büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı: İstanbul'da Buğra Kavuncu, Balıkesir'de Turhan Çömez

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İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Turhan Çömez oldu. 

İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı, Turhan Çömez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" dedi.
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