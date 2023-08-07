Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın 'depremzedelere kolay vize' uygulaması bitiyor /07 Ağustos 2023 08:26

Almanya'nın 'depremzedelere kolay vize' uygulaması bitiyor

Almanya'nın depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış vize uygulaması son buluyor. Almanya Türk Toplumu ise uygulamanın uzatılmasını talep etti.

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Almanya'nın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara yönelik uygulamaya koyduğu kolaylaştırılmış vize prosedürü bugün sona eriyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hızlandırılmış vize kolaylığı uygulamasının belirli bir süre için tasarlandığı, taleplerin azalması nedeniyle de 6 Ağustos'tan itibaren söz konusu uygulamaya son verileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu düzenlemenin bir acil durum yardımı olarak uygulandığını ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı. Başlangıçta depremzedelere Almanya'da 90 gün kalmaları için vize verilirken, süre daha sonra uzatılarak 180 güne çıkarıldı.

16 binden fazla depremzedeye vize verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada kolaylaştırılmış prosedür kapsamında şu ana kadar Türkiye ve Suriye'den 16 bin 200 deprem mağduruna vize verildiği aktarıldı. Bakanlık, bunların 12 bin 300'ünün Schengen vizesi olduğunu, aile birleşimi çerçevesinde ise 3 bin 800 kişiye daimi vize verildiğini bildirdi.

Depremzedelerin vizelerinin sona ermesiyle birlikte Almanya'yı terk etmeleri gerekiyor. Ancak yerel yabancılar daireleri vizelerin daimi oturum hakkına dönüştürülmesi konusunda karar verebiliyor.

Almanya Türk Toplumu'ndan çağrı

Almanya Türk Toplumu (TGD) deprem mağdurlarına yönelik vize kolaylığı uygulamasının 6 Ağustos'tan sonra da sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye'de 6 Şubat'taki kadar yıkıcı olmasa da depremlerin geniş bir coğrafyada etkili olmaya devam ettiğini ve deprem bölgelerinde başta kalıcı barınma olmak üzere sorunların çözüme kavuşturulamadığını söyledi.
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