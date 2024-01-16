Almanya'nın sır gibi sakladığı gizli belgeler sızdı: İşte Putin'in 3. Dünya savaşı planı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya ile NATO tarihin en gergin dönemini yaşıyor.





NATO Rus saldırısına karşı Ukrayna'ya silah yardımında bulunurken Avrupa'da Kiev'e en büyük destek Berlin'den geliyor.





Alman basınına yansıyan gizli belgelere göre, Berlin Putin'in 2025'te NATO'ya saldırısına hazırlanıyor.





Alman Bild gazetesi tarafından yayınlanan Alman Savunma Bakanlığı'nın gizli belgeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sadece 18 ay içinde nasıl topyekün bir savaşa dönüştüreceğine dair adım adım bir rehberi ortaya koyuyor.









Sızan belgelere göre, Haziran ayına gelindiğinde, Batı'nın desteği ve silahlarının azaldığı bir dönemde Rusya, savaş alanında başarıya ulaşacak ve Ukrayna üzerinden önemli ilerlemeler kaydedecek.









Bu başarıdan yararlanan Putin, temmuz ayında Baltık'ta siber saldırılar başlatacak, aynı zamanda etnik Rus azınlıkların hedef alındığını iddia ederek Estonya, Letonya ve Litvanya'da şiddeti kışkırtacak.





Rusya'nın müdahalesi sonucu Estonya, Letonya ve Litvanya'da çatışmalar yaşanacak ve Putin bunu Eylül ayına kadar Belarus ve Batı Rusya'ya gönderilecek 50 bin Rus askeriyle geniş çaplı bir tatbikat başlatmak için bahane olarak kullanacak.





Bir ay sonra Putin bir adım daha ileri giderek, birliklerini ve orta menzilli füzelerini Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rusya'nın dış bölgesi Kaliningrad'a konuşlandıracak.









Ancak Putin'in asıl amacı Suwalki Geçidi olarak bilinen dar bir kara şeridine saldırmak olacak. Polonya ve Litvanya bölgenin kontrolü için daha önce savaştı, burası bugün Polonya'nın bir parçası ve Avrupa ana karası ile Baltık Devletleri arasındaki tek kara sınırı.





Polonya, Litvanya ve Kaliningrad arasında sıkışan bölgeye yapılacak küçük bir saldırı bile NATO için büyük sorunlara neden olabilir ve potansiyel olarak Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklenebilir.









Belgelere göre, bu yılın Aralık ayına kadar Moskova, sınır çatışması ve Suwalki Geçidi'nde 'çok sayıda ölümle sonuçlanan ayaklanmalar' hakkındaki sahte propagandayı öne çıkaracak.





'Kâbus senaryosu' olarak anılan en kötüye hazırlık olarak hazırlanan belgede ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık seçimlerinde mağlup olması halinde ABD'nin birkaç hafta lidersiz kalacağı ve ortaya çıkacak kaostan yararlanan Putin'in NATO topraklarına saldırmaya başlayabileceği belirtildi.





İşte sızan belgelere göre, Rusya'nın 9 aşamalı planı;







Şubat 2024: Rusya 200 bin askerini mobilize ediyor

2024 İlkbaharı: Rusta Ukrayna'da taarruza geçecek ve önemli ilerlemeler sağlayacak.

Temmuz 2024: Rusya NATO üyesi Baltık ülkelerinde kışkırtıcı eylemlerde bulunacak.

Eylül 2024: Kremlin, tatbikat için Belarus'a 50 bin Rus askeri gönderecek.

Ekim 2024: Rusya, Kaliningrad'a füze konuşlandıracak.

Aralık 2024: Suwalki Geçidi'nde sahte sınır çatışmaları yaşanacak

Ocak 2025: NATO Rus tehdidine karşı toplanacak

Mart 2025: Rusya birliklerini Belarus'a kaydıracak

Mayıs 2025: 300 bin NATO askeri birliğin sınırına konuşlandırılacak. Putin ya geri adım atacak ya da 3. Dünya Savaşı başlayacak.









İsveç'te önce Sivil Savunma Bakanı, ardından Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı "savaşa hazır olun" uyarıları endişeye ve "panik yaratma" eleştirilerine neden olmuştu.





İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, Pazar günü katıldığı bir konferansta "İsveç'te savaş olabilir" ifadesini kullanmıştı.







Ardından Genelkurmay Başkanı Micael Byden de tüm İsveçlileri zihinsel olarak savaşa hazır olmaya çağırmıştı.



