Almanya'nın yeni kalifiye işçi göçmenlik yasası hakkında bilinmesi gereken 7 önemli konu

Almanya Federal Meclisi’nin (Bundestag) göçmenlik yasa tasarısıyla ilgili reformu onaylaması, ülkeye daha fazla kalifiye işçi alımının önünü açtı.





Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) koalisyonundan oluşan koalisyon hükümeti, bürokrasiyi azaltmak ve yurt dışından daha fazla göçü teşvik etmek için bu tasarıyı gündeme getirdi.





Almanya Federal Konseyi’nin de (Bundesrat) kabul etmesiyle yasa yürürlüğe girecek.





Ülkede federal hükümetleri bir araya getiren Bundesrat, gelecek haftalarda toplanıp yasayı oylayacak.





Euronews.com Almanya'nın yeni kalifiye işçi göçmenlik yasası hakkında bilinmesi gereken 7 önemli konuyu okuyucuları ile paylaştı





İşte yasanın en önemli 7 maddesi:





Yasa neden yapıldı?

Yasa, ülkede giderek artan nitelikli işçi sıkıntısı düşünülerek tasarlandı.





Almanya'nın, işçi açığının kapatılması ve sosyal güvenlik için ödeme yapacak yeterli işçiye sahip olmaması bilenen bir gerçek.





Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) nisan ayında yayınladığı bir raporda, işverenlerin geçen yıl sektörlerindeki yaklaşık 630 bin açık pozisyonu hala dolduramadığını ortaya koydu.





Çalışma Bakanı Hubertus Heil, herhangi bir önlem alınmadığı takdirde 2035 yılına kadar yedi milyon işçi açığı olabileceği uyarısında bulundu.





Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı daha önce, Almanya'nın açığı kapatmak için her yıl yurt dışından 400 bin vasıflı işçiye ihtiyacı olacağını açıklamıştı.





İstihdam Bürosu Başkanı, aranan becerilere sahip önemli ölçüde daha fazla göçmenin ülkeye girmesine izin verilmesi için ayrıca hükümete acil bir çağrıda bulunmuştu.





Yasa öncelikle, Almanya'yı vasıflı işçiler için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor

Hükümet, uzun zamandır Almanya'yı AB üyesi olmayan ülkelerden gelen insanlar için daha çekici hale getirme konusunda etkili olmamakla suçlanıyor.





Hükümet, vasıflı işçiler için fırsatları genişletmeyi ve ülkeyi yabancılar için daha cazip bir yer haline getirmeyi hedefliyor.





İlk olarak mart ayında başlatılan reformlar, “Mavi Kart” kurallarının gevşetilmesini ve puana dayalı bir göçmenlik sisteminin getirilmesini içeriyor.





Koalisyon hükümeti ayrıca, çifte vatandaşlığa izin vermek ve vatandaşlığa geçişin önündeki bazı engelleri kaldırmak için vatandaşlık mevzuatında reform yapmak için çalışıyor.





Hükümet, bununla aynı zamanda Almanya'yı yurt dışından gelen işçiler için yerleşme yeri olarak daha çekici hale getirmeyi umut ediyor.





Almanya’da daha fazla yabancı Mavi Kart alabilecek

Yeni vasıflı işçi yasasının kilit maddelerinden biri, 2012'den beri Almanya'da AB dışında ikamet eden ve üniversite mezunu olanlara sunulan Mavi Kart almak için gereken maaş sınırının düşürülmesi.





Almanya'da bir işe girmek için maaş eşiği yılda brüt 43 bin 800 euro'ya (vergi öncesi) düşürülecek, bu da ayda brüt 3 bin 650 euro’ya denk geliyor.





Bu rakam, yıllık brüt 58 bin 400 euro sınırından ayda yaklaşık 4 bin 860 euro daha düşük.





Yeni yasayla, Mavi Kart sahipleri ayrıca işveren değiştirme, ailelerini Almanya'ya getirme ve AB'de daimi ikamet izni almaya daha kolay sahip olacak.





Yeni yasa, vasıflı işçilerin "herhangi bir nitelikli istihdam için daha fazla arayışlara ulaşma olanağı sağlıyor.





Düzenleme, vasıflı işçilerin kendi orijinal niteliklerinin de dışında bir alanda çalışabilecekleri anlamına geliyor.





Uygulama yabancı kalifiyeli işçilerin kendilerini daha fazla geliştirme ve iş imkanlarını artırmalarına da olanak sağlayacak.





Yeni bir puan vizesi ne anlama geliyor?

Reform kapsamında Almanya’ya gelenlere, "Fırsat Kartı" (Chancenkarte) adı verilen yeni bir iş arayanlar vizesi verilmesi planlanıyor.





Buna göre, iş arayanların Almanya'ya gelmelerine ve geçimlerini sağlamaları koşuluyla bir yıl boyunca iş aramalarına izin verilecek.





Puanlar için kriterler, Almanca dil yeterliliği, yaş ve Almanya ile bağlantı gibi faktörlere göre verilecek.





Chancenkarte ile ülkeye girebilmek için göçmenlerin en fazla 10 üzerinden en az 6 puan alması gerekecek.





Reforma göre, Almanca dil becerileri için asgari gereksinim için istenen seviye A2’den A1’e düşürülecek.





B2 seviyesinde İngilizceye sahip olmak başka diğer bir seçenek olarak gözden geçirilecek.





Yasaya yapılan bir diğer yenilik ise başvuranların nitelikli istihdam için bir iş sözleşmesi ibraz etmeleri ve Federal İş Kurumu'nun kabul etmesi durumunda kartın iki yıla kadar uzatılabilmesi.





Her şey planlandığı gibi giderse, bu vize 2024'ün ilk yarısında itibaren dağıtılmaya başlanacak.